«Денег на вас нет»: Депутаты отклонили законопроекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили с 2016 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оптом - проще и быстрее. Видимо, такой логикой руководствовались депутаты Госдумы в эту среду, одним махом отменив сразу три законопроекта, в которых предлагалось вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документы болтались в думской базе законопроектов с середины прошлого года, но их рассмотрение каждый раз откладывалось. В правительстве и нижней палате парламента думали, что же с ними делать. Видимо, теперь окончательное решение принято - и для работающих пенсионеров в нем мало хорошего. В индексации отказано.

ЧТО ПРОСИЛИ АВТОРЫ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Вернуть равенство между работающими и неработающими пенсионерами предлагали сразу все три оппозиционные партии. Разница была лишь в суммах и нюансах. Кто-то предлагал вернуть все накопленные долги, а кто-то - лишь уравнять всех пенсионеров в правах. В первом случае единовременные расходы бюджета составили бы 1,4 триллиона рублей (это долг за пять лет). Во втором - около 400 млрд в год (такова сейчас суммарная разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров).

Напомним, индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили с 2016 года. Тогда Минфин боролся с дефицитом бюджета. И это стало одним из способов сэкономить госденьги. Но когда в казне снова образовался излишек, возвращать средства гражданам почему-то не стали.

- Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан, - писали авторы одного из законопроектов.

Они даже приводили цифры. Мол, после этого число работающих пенсионеров сократилось в полтора раза - с 15 до 10 млн человек. Как объяснял позже Росстат, это произошло по другой причине - не из-за отмены индексации. Раньше работающими считали всех, кто официально проработал хоть один день в году, а теперь - тех, кто был официально трудоустроен весь год. Но осадочек, как говорится, остался.

- Подобное снижение социальных расходов лишь усугубляет сложившуюся экономическую модель. Парадигма указанного финансового подхода к решению проблемы наполняемости бюджета не содержит и не предполагает структурных экономических реформ, диверсификации экономики и поиска новых источников роста. Государство должно пересмотреть указанные подходы экономии бюджетных средств за счет населения, поскольку подобные меры в конечном счете приведут к негативному эффекту во всех сферах общественной жизни нашей страны, - довольно патетично объясняли авторы другого отклоненного законопроекта.

ПОЧЕМУ ОТКЛОНИЛИ ИНДЕКСАЦИЮ

Примечательно, что предложения оппозиционных партий никто не поддержал. Отрицательные заключения на законопроекты написали и правительство, и Совет Федерации и профильный комитет Госдумы.

- Предлагаемые изменения существенно увеличат нагрузку на бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации, - говорится в заключении думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Комитет Совета Федерации по социальной политике, не поддерживая законопроект, также отмечает, что его реализация повлечет дополнительные расходы Пенсионного фонда Российской Федерации в 2020 году, что может повлечь существенные риски нарушения его сбалансированности, - вторили им коллеги из верхней палаты парламента.

Народные избранники почему-то посчитали, что денег для работающих пенсионеров в бюджете нет. Мол, и так будет дефицит. Раздувать расходы сейчас не время. Хотя прогнозы экспертов говорят об обратном.

- Мы ожидаем, что в 2021 году бюджет будет снова сведен с профицитом. Профицит может составить 0,5% ВВП (более 500 млрд рублей. - Ред.). Это будет обусловлено увеличением доходов не только от нефтегазовой отрасли, но и от других секторов, - говорится в недавнем исследовании Sberbank CIB.

Другими словами, если прогноз аналитиков сбудется, денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам хватит. Еще даже останется.

СПРАВКА «КП»

Сколько прибавляют работающим пенсионерам сейчас

Обычная индексация, которая проходит в начале года, им не полагается. Происходит лишь небольшая прибавка в начале августа. Это так называемый «перерасчет страховых прав». То есть добавляют только за те отчисления, которые их работодатели делали в бюджет в прошлом году.

В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2021 году максимум составит 297 рублей (это три пенсионных балла). Но в среднем прибавка составит 100 - 150 рублей, потому что большинство пенсионеров получают минимальные зарплаты. Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров с января этого года составила около тысячи рублей.

Конкретный размер увеличения зависит от заработной платы. Грубо говоря, максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает больше 30 тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше.

При этом, если работающий пенсионер увольняется, то со следующего календарного месяца он начнет получать повышенную пенсию. То есть, ему сразу же учтут все пропущенные индексации.

К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 3 - 4 тысячи рублей в месяц. И даже если вновь устроится на работу, его пенсию не снизят, а просто заморозят следующие индексации.

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