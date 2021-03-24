«Денег на вас нет»: Депутаты отклонили законопроекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили с 2016 года
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Оптом - проще и быстрее. Видимо, такой логикой руководствовались депутаты Госдумы в эту среду, одним махом отменив сразу три законопроекта, в которых предлагалось вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документы болтались в думской базе законопроектов с середины прошлого года, но их рассмотрение каждый раз откладывалось. В правительстве и нижней палате парламента думали, что же с ними делать. Видимо, теперь окончательное решение принято - и для работающих пенсионеров в нем мало хорошего. В индексации отказано.
Вернуть равенство между работающими и неработающими пенсионерами предлагали сразу все три оппозиционные партии. Разница была лишь в суммах и нюансах. Кто-то предлагал вернуть все накопленные долги, а кто-то - лишь уравнять всех пенсионеров в правах. В первом случае единовременные расходы бюджета составили бы 1,4 триллиона рублей (это долг за пять лет). Во втором - около 400 млрд в год (такова сейчас суммарная разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров).
Напомним, индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили с 2016 года. Тогда Минфин боролся с дефицитом бюджета. И это стало одним из способов сэкономить госденьги. Но когда в казне снова образовался излишек, возвращать средства гражданам почему-то не стали.
- Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан, - писали авторы одного из законопроектов.
Они даже приводили цифры. Мол, после этого число работающих пенсионеров сократилось в полтора раза - с 15 до 10 млн человек. Как объяснял позже Росстат, это произошло по другой причине - не из-за отмены индексации. Раньше работающими считали всех, кто официально проработал хоть один день в году, а теперь - тех, кто был официально трудоустроен весь год. Но осадочек, как говорится, остался.
- Подобное снижение социальных расходов лишь усугубляет сложившуюся экономическую модель. Парадигма указанного финансового подхода к решению проблемы наполняемости бюджета не содержит и не предполагает структурных экономических реформ, диверсификации экономики и поиска новых источников роста. Государство должно пересмотреть указанные подходы экономии бюджетных средств за счет населения, поскольку подобные меры в конечном счете приведут к негативному эффекту во всех сферах общественной жизни нашей страны, - довольно патетично объясняли авторы другого отклоненного законопроекта.
Примечательно, что предложения оппозиционных партий никто не поддержал. Отрицательные заключения на законопроекты написали и правительство, и Совет Федерации и профильный комитет Госдумы.
- Предлагаемые изменения существенно увеличат нагрузку на бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации, - говорится в заключении думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
- Комитет Совета Федерации по социальной политике, не поддерживая законопроект, также отмечает, что его реализация повлечет дополнительные расходы Пенсионного фонда Российской Федерации в 2020 году, что может повлечь существенные риски нарушения его сбалансированности, - вторили им коллеги из верхней палаты парламента.
Народные избранники почему-то посчитали, что денег для работающих пенсионеров в бюджете нет. Мол, и так будет дефицит. Раздувать расходы сейчас не время. Хотя прогнозы экспертов говорят об обратном.
- Мы ожидаем, что в 2021 году бюджет будет снова сведен с профицитом. Профицит может составить 0,5% ВВП (более 500 млрд рублей. - Ред.). Это будет обусловлено увеличением доходов не только от нефтегазовой отрасли, но и от других секторов, - говорится в недавнем исследовании Sberbank CIB.
Другими словами, если прогноз аналитиков сбудется, денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам хватит. Еще даже останется.
Сколько прибавляют работающим пенсионерам сейчас
Обычная индексация, которая проходит в начале года, им не полагается. Происходит лишь небольшая прибавка в начале августа. Это так называемый «перерасчет страховых прав». То есть добавляют только за те отчисления, которые их работодатели делали в бюджет в прошлом году.
В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2021 году максимум составит 297 рублей (это три пенсионных балла). Но в среднем прибавка составит 100 - 150 рублей, потому что большинство пенсионеров получают минимальные зарплаты. Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров с января этого года составила около тысячи рублей.
Конкретный размер увеличения зависит от заработной платы. Грубо говоря, максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает больше 30 тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше.
При этом, если работающий пенсионер увольняется, то со следующего календарного месяца он начнет получать повышенную пенсию. То есть, ему сразу же учтут все пропущенные индексации.
К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 3 - 4 тысячи рублей в месяц. И даже если вновь устроится на работу, его пенсию не снизят, а просто заморозят следующие индексации.
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