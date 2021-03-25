После травли за стих о протестах Семен Слепаков уравнял Ксению Собчак со скопинским маньяком

Ксения Собчак и скопинский маньяк Виктор Мохов.

Третий день подряд не утихают споры вокруг ютуб-интервью скопинского маньяка Виктора Мохова Ксении Собчак. Против тональности беседы и высвечивания мужских достоинств освободившегося насильника выступила большая часть аудитории, а еще политики и общественные деятели.

За Ксению (дважды) заступился ее муж, режиссер Константин Богомолов, телеведущий Антон Красовский и журналист Максим Шевченко. Депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру РФ по поводу высказываний Мохова, а одна из жертв, Екатерина Мартынова, которая призналась, что Собчак не раскрывала деталей создания фильма (в частности, скрыла, что Мохову уделят такое количество времени), тоже намерена обратиться в прокуратуру.

Тем временем комик Семен Слепаков тоже не смог оставаться в стороне. И посвятил этому резонансному событию стишок, в которым недвусмысленно сравнивает героя интервью с Ксенией Собчак, намекая на то, что в этом случае они выглядят как равнозначные фигуры.

Выражая мнение большинства, бард точно подметил, что телеведущая рвалась организовать эту беседу любой ценой, что со стороны выглядит как маниакальная страсть

«Вышел скопинский маньяк

Как-то утром на крыльцо,

Видит - Ксении Собчак

Актуальное лицо.

Здравствуй, скопинский маньяк,

Говорит ему лицо,

Журналистка я, Собчак,

Дай подняться на крыльцо?

И продолжила Собчак:

Я пришла за интервью -

Очень хочется, маньяк,

Сущность мне узнать твою!

Отвечает ей маньяк:

Мне публичность не нужна,

Мне не до тебя, Собчак -

Дел по дому до хрена.

Навести порядок мне

Нужно к лету крайний срок:

Цепи закрепить в стене,

Рыть в подвале водосток,

Подвести к нему стульчак -

Помощь от соцлужб не жди -

Так что ты езжай, Собчак,

С Клавой Кокой **** (поговори),

Как-то так, - сказал маньяк, -

Извини, тебе пора.

Но не слушает Собчак

Не уходит со двора.

Хочет скопинский маньяк

В туалет сходить во двор,

Вслед за ним бежит Собчак -

Начинает разговор!

Это что, ***(блин), за **** (фигня)?

Крикнул скопинский маньяк!

Не боишься что ль меня

Ты ни капельки, Собчак?

Я ж могу тебя, Собчак,

В погреб бросить в неглиже,

Я же всё-таки маньяк,

Хоть и старенький уже!

А Собчак ему в ответ -

Погреб подойдёт вполне,

Для меня препятствий нет -

В топ-ютьюба нужно мне!

Даже можете мою

Грудь потрогать или зад,

Только дайте интервью,

Только с ним вернусь назад!

Тут маньяк махнул рукой,

И устав, сказал Собчак:

У меня вопрос такой -

Кто из нас двоих маньяк?!

Сел и всё ей рассказал

Не скрывая черных дел,

Только трогать Ксюшин зад

Он не стал - не захотел.

Жутко выдохся, устал,

И когда ушла Собчак, -

Я б такую красть не стал, -

Думал скопинский маньяк».

Коллеги и подписчики Семена единодушно поддержали его в комментариях. А бывшая участница шоу «Однажды в России» Ирина Чеснокова напомнила о травле, которую недавно пережил Слепаков после стихотворения про московские протесты: «А тобой уже можно снова восхищаться? Или ты все еще неправ?».

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