Ирина Шейк показала фото в бикини, на котором ей 20 лет

Ирина Шейк - признанная королева подиума. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня 35-летняя Ирина Шейк – признанная королева подиума. Ее точеная фигура украшает обложки глянца и рекламные постеры самых известных домов моды – от Versace до Oscar de la Renta. Время от времени на волне ностальгии супермодель делится архивными снимками из прошлого. В этот раз Ирина опубликовала в Инстаграме фотографию, сделанную в 2006 году, когда модели было 20 лет.

На фото будущая звезда мира моды позирует в купальнике телесного оттенка. Подписчики пришли в восторг от ретро-снимка и осыпали манекенщицу комплиментами. «Королева!», «Русская красавица наша», «С каждым годом все прекраснее», - пишут они в комментариях. Многие отмечают, что фигура и лицо Ирины за эти годы практически не изменились. Разве что западные стилисты довели ее внешность до совершенства и добавили ее образу элегантности и шарма.

Ирина Показала, как она выглядела в 20 лет, в 2006 году. Фото: Инстаграм.

В 2006 году Шейк еще была в самом начале своей карьеры. Первые шаги в этой профессии она сделала в 18 лет, когда она выиграла корону королевы красоты на конкурсе «Супермодель-2004» в Челябинске. Тогда ее заметил скаут Натальи Водяновой Гия Джикидзе. Уже на следующий год Ирина работала в Европе, подписав контракт с западным агентством. Но по-настоящему крупный успех к ней пришел в 2007 году, когда она стала лицом итальянского бренда нижнего белья Intimissimi, с которым сотрудничает и по сей день, 13 лет спустя.

Ирина много работает, сегодня она – лицо десятков известных марок. Модель живет в Нью-Йорке и воспитывает дочку Лею, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Если манекенщица занята на съемках (например, когда она летала в Милан на съемки показа для Миланской недели моды), за четырехлетней Леей присматривает Брэдли. Ирина признает, что Купер — очень заботливый отец. По словам модели, она против так называемого со-родительства («co-parenting») и не верит, что родителем можно быть «частично».

- Когда я с моей дочкой, я на 100% ее мама. А когда она со своим отцом – он на 100% ее отец, - рассказала Ирина в интервью американскому изданию Elle.

Поклонники считают, что за эти годы Ирина ничуть не изменилась. Фото: EAST NEWS

В итоге Лея проводит с отцом ничуть не меньше времени, чем с Ириной. При этом девочка воспитывается мамой и бабушкой в русскоязычной среде. Лея ходит в русский детский сад, смотрит русские мультики и слушает русские детские песенки — например, «Чему учат в школе» Владимира Шаинского. А когда папарацци сняли Ирину и Лею во время прогулки, где девочка сидела в коляске, укутанная в одеяло с принтом главных героев мультфильма «Маша и медведь», восторгу русских поклонников модели не было предела.