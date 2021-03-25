Байден составляет свою администрацию из миллионеров

Президент США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во времена президентства Дональда Трампа пресса прозвала его администрацию «правительством миллионеров». Теперь журналисты вновь отмечают, что в Белый дом стягиваются толстосумы.

Директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс: со времен Обамы, при котором Джо Байден занимал пост вице-президента, чиновница как минимум в три раза увеличила свое благосостояние и вернулась в Белый дом далеко не бедным человеком с активами почти в $150 миллионов. Серьезно приумножить свое богатство Сьюзан Райс смогла именно при Бараке Обаме, передает ABCNews.

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн: с 2009 года, когда он был назначен главой аппарата вице-президента Джо Байдена, Клейн тоже успел утроить свое состояние. При Обаме активы Клейтона составляли $1,4-3,5 миллиона, теперь же они оцениваются в $12 миллионов.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан задекларировал активы оценочной стоимостью в $27,5 миллионов. Правда, принадлежат они не ему, а его супруге Маргарет Гудлендер, помощнице недавно назначенного генпрокурором США Меррика Гарланда. Основная часть активов – это жилые и коммерческие объекты в нескольких штатах плюс акции American Express, Google, Visa и Merck.

Советник президента Джеффри Зиентс, которого Байден видел кандидатом сразу на несколько должностей в Белом доме, считается самым богатым человеком в нынешней администрации. Он «стоит» почти $50 миллионов.

Вместе с тем, Белый дом пока не обнародовал всю информацию о финансовых активах членов администрации Байдена – вполне возможно, что миллионеров в окружении нынешнего президента больше.

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