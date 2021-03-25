Квентин Тарантино не голосовал на выборах в Израиле

Популярный вирусный снимок оказался всего лишь шуткой. Фото: Shutterstock

В день парламентских выборов, прошедших вчера, 24 марта, в Израиле, жители этой страны с восторгом делились друг с другом фотографией известного голливудского актера, режиссера и продюсера Квентина Тарантино, стоящего на избирательном участке перед урной для голосования с бюллетенем в руке.

Позже выяснилось, что снимок оказался фейком.

Один из израильских сайтов разыскал оригинал фото знаменитости. Оказалось, что снимок, сделанный фотографом Таней Волобуевой, не имеет отношения ни к Израилю, ни к выборам – Тарантино запечатлен во время Каннского кинофестиваля 2019 года.

Ресурс, выяснивший, что вирусный снимок оказался всего лишь шуткой, выразил надежду, что следующие выборы в Израиле состоятся не раньше, чем через четыре года, а сам Тарантино сможет принять в них участие на вполне законных основаниях.

Несмотря на то, что Тарантино женат на Даниэле Пик, дочери известного израильского композитора и певца Цвики Пика (автора песни «Дива», известной российским слушателям в исполнении Филиппа Киркорова) и имеет недвижимость в стране, гражданства Израиля у него пока нет. При желании режиссер сможет его получить, поскольку официально женат на израильтянке, но этот процесс занимает достаточно много времени.