Суд в США передал опеку над ребенком отцу из-за фотографии матери без маски

Мелани Джозеф с сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жительница штата Флорида Мелани Джозеф почти год пытается оспорить решение судьи Дейла Коэна, согласно которому опека над 14-летним сыном женщины передана ее бывшему супругу.

Причиной для столь жесткого постановления стала фотография, которую Мелани разместила в Facebook.

На злополучном фото Джозеф была без медицинской маски. Тот факт, что рядом с ней не было ребенка, сама она готовилась к челюстно-лицевой операции, а постановление об обязательном ношении медицинских масок на тот момент еще не вышло, судью не смутил.

Согласно решению судьи, Мелани имеет право видеться с сыном лишь дважды в год (при этом ей надо ехать из Флориды в Северную Каролину). Кроме того, женщину обязали предоставить документы о прохождении вакцинации от COVID-19, а ребенок во время контактов с матерью обязан будет носить маску постоянно.

Судья Коэн не в первый раз запрещает матерям видеться с детьми, передавая опеку отцам. В одном из случаев случае американку обвинили в несоблюдении социальной дистанции при фотографировании сына на пляже.

Подобная ситуация произошла в штате Нью-Йорк: там суд передал опеку над 6-летней девочкой ее отцу, с которым мать ребенка уже несколько лет находилась в разводе. Причиной стала жалоба школы на то, что на женщине не было медицинской маски в тот момент, когда она высаживала дочь из машины. Теперь ей позволены лишь два поднадзорных свидания в неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция оштрафовала девушку за заявление на преследовавшего ее мужчину. Через месяц он ее убил

Отвергнутый ухажер пошел на преступление (подробности)