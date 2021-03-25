Год обращению Владимира Путина: Вся Россия ушла на удаленку из-за пандемии коронавируса

Год назад Владимир Путин объявил о нерабочей неделе Фото: REUTERS

Год назад, 25 марта 2020 года, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале нерабочей недели с сохранением зарплаты.

В своём обращении глава государства заявил, что выходные помогут сдержать темпы распространения нового коронавируса в стране. Он также призвал россиян не надеяться на "русский авось", а следовать рекомендациям врачей и эпидемиологов.

Изначально нерабочие дни должны были продлиться с 30 марта по 5 апреля, но 2 апреля президент выступил с новым обращением, в котором продлил всероссийские выходные до 12 апреля. В итоге режим нерабочих дней был снят в России 12 мая. Всё это время продолжали работать только больницы, аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также стратегические предприятия.

В первом с начала эпидемии коронавируса обращении президент также объявил о мерах поддержки населения. В первую очередь они коснулись семей с детьми, безработных. Также было объявлено о кредитных каникулах, о моратории на банкротство для бизнеса и отсрочке по уплате налогов.

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