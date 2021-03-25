Борьба с пандемией, рост инвестиций и новое жилье: Александр Цыбульский впервые отчитался о работе на посту губернатора Архангельской области

Александр Цыбульский был назначен на пост главы Архангельской области 2 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Александр Цыбульский впервые подвел итоги своей работы на посту губернатора Архангельской области. 24 марта он выступил с отчётом о жизни региона в 2020 году перед депутатами областного Собрания. Выступление получилось знаковым: назначение Цыбульского главой Поморья в апреле 2020 года совпало с началом пандемии коронавируса — глобальным событием, ход развития которого тогда не мог предугадать никто. Новому губернатору с первых дней работы пришлось оперативно принимать решения, поворотные для судьбы всего региона. И во много отчет Цыбульского перед депутатами — это показатель того, насколько успешно Архангельская область выстояла в пандемию и справилась с ее последствиями для экономики и жизни людей.

Главными темами доклада губернатора стали национальные проекты и их реализация в Поморье. Основное внимание в 2021 году, как и в прошлом, глава региона пообещал уделять здравоохранению, образованию, решению жилищных проблем, транспортной инфраструктуре, привлечению инвестиций и развитию экономики.

О РАССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Как отметил Александр Цыбульский, жилищный вопрос по статистике входит в тройку самых частых среди обращений жителей региона.

- Не буду рассказывать о состоянии жилищного фонда, вы сами всё прекрасно знаете и видите, - отметил губернатор, обращаясь к депутатам. - Докладывал о проблеме на самом высоком уровне – главе государства Владимиру Владимировичу Путину. Благодаря его поддержке сейчас у нас выстраивается очень тесная работа со всеми федеральными ведомствами по ускоренному решению вопросов переселения людей из аварийного жилого фонда.

Губернатор Поморья выступил с отчётом об итогах 2020 года перед депутатами областного Собрания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

В 2020 году в Поморье построили на 10% больше жилья, чем в 2019 году - около 353 тысяч квадратных метров. «Болевой точкой» региона остается аварийный жилой фонд. В 2020 году завершился первый этап программы переселения, рассчитанной до 2025 года, и стартовал второй. В Архангельске, Северодвинске, Котласе и в других городах построены 12 жилых многоэтажек. Жильцам аварийных домов предоставляют новые квартиры либо предлагают выплату выкупной цены. В результате отпраздновать новоселье в 2020 году смогли больше двух тысяч переселенцев.

22 марта Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Архангельской области на получение дополнительно 2,1 млрд рублей для переселения людей в 2021 году. С учетом этих средств финансирование программы выросло почти в три раза – до 5,4 млрд рублей. Для сравнения: в первом квартале 2021 года объем привлеченных средств на расселение аварийного жилья сопоставим с финансированием, направленным на эти цели за последние два года.

- Теперь самая главная задача стоит перед строителями, - подчеркнул губернатор. - Это действительно большой вызов, планка взята высокая: работы предстоит много, а сроки сжатые.

Благодаря дополнительным средствам 1755 жильцов ветхих домов получат новое жилье на несколько лет раньше запланированного срока: не в 2023, 2024 или 2025 году, а уже в 2021–2022 годах.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

- В конце года мы провели большую работу – подготовили и представили в Министерство здравоохранения РФ региональную программу развития первичного звена здравоохранения в Архангельской области, - рассказал Александр Цыбульский. - И в результате на ближайшие три года получили 3,5 миллиарда рублей на эти цели. Сейчас наша задача – максимально рационально и эффективно использовать эти средства на всех этапах.

Работа в условиях пандемии потребовала от губернатора и регионального правительства оперативного пересмотра расходов областного бюджета. В итоге финансирование здравоохранения в 2020 году выросло на 36% (на 6,5 млрд рублей) и составило 24 млрд рублей. Весной прошлого года в Поморье было оперативно организовано проведение ПЦР-диагностики, переоснащены лаборатории, закуплены тест-системы для выявления коронавируса.

Такие цифры представил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

- Более четырех миллиардов рублей было направлено на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с COVID-19. Из них из областного бюджета – 1,8 миллиарда рублей. Выплаты получили порядка 11 тысяч работников системы здравоохранения, – подчеркнул Александр Цыбульский.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В сферу образования Архангельской области в 2020 году было направлено более 35,5 млрд рублей. Главные задачи, которые решали областные власти в прошлом году, - доступность мест в детских садах и капитальный ремонт учреждений образования.

Ликвидация очередей в детские сады - головная боль любого российского губернатора. В Архангельской области ребятишки от 1,5 до 3 лет обеспечены местами почти на 90%, дети в возрасте от 3 до 7 лет – практически на 100 процентов.

- В 2020 году мы построили 11 детских садов на 2240 мест. 640 мест дополнительно создано за счет мероприятий по капитальному ремонту и перепрофилированию помещений в уже работающих учреждениях, - рассказал Александр Цыбульский.

Впервые было выделено 85 млн рублей на капремонт школ и на благоустройство их территорий. За счет этих средств были приведены в порядок здания 32 школ в 14 муниципалитетах и благоустроены территории 17 школ в 10 районах.

Еще одна успешно решенная задача — бесплатные обеды для школьников. По поручению президента России все ученики начальных классов в школах Поморья теперь обеспечены горячим питанием. На эти цели в 2020 году было выделено почти 280 млн рублей.

О РОСТЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Ковидный 2020 год больно ударил по экономике российских регионов. Большинство из них закончили год с «инвестиционным минусом». Но Архангельской области удалось не только сохранить объем инвестиций в основной капитал, но и выйти в плюс. По словам Александра Цыбульского, прирост инвестиций в 2020 году составил 12,4 млрд рублей, что больше уровня 2019 года на 4,7%.

- Общий объем инвестиций в основной капитал в 2020 году, по предварительной оценке Росстата, в экономику Архангельской области составил 108,6 млрд рублей - 104,7%. В абсолютном выражении прирост составил 12,4 млрд рублей, - сообщил губернатор депутатам.

Рост произошел за счет крупных предприятий региона, особенно за счет лесной и деревообрабатывающей отраслей. По итогам 2020 года Архангельская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе по выпуску пиломатериалов, пеллет, производству целлюлозы, бумаги и картона.

- И наша задача - сохранить благоприятный климат для бизнеса, обеспечив сохранение стабильных и предсказуемых политических и экономических условий в области, - подчеркнул глава региона.