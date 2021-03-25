Названы 100 самых надежных российских банков

Первые строчки рейтинга заняли структуры с госучастием и «дочки» зарубежных банков Фото: Shutterstock

Журнал «Форбс» составил рейтинг 100 самых надежных российских банков. Учитывались оценки международных и российских рейтинговых агентств, размер активов и ряд других параметров.

В группу самых супернадежных аналитики включили 26 банков, среди которых в основном российские банки с государственным участием и дочки зарубежных банков (поэтому не удивляйтесь, что в топе оказалось много иностранных названий). Возглавляет эту группу — вы, конечно, не особо удивитесь — Сбер. На втором месте Райффайзенбанк. Топ-10 смотри ниже. Из наиболее известных не только бизнесу, но и обычным гражданам кредитных заведений не в топ-10, но в 26 самых надежных включены Россельхозбанк (11 место), Юникредит (12 место), Банк Дом.РФ (13 место) и Ситибанк (14 место).

Еще 21 банк оценены как довольно надежные. Их устойчивость во многом зависит от благоприятности делового климата, но, как считают аналитики «Форбса», и при плохом сценарии они смогут рассчитывать на ресурсы «со стороны», поэтому по любому будут в состоянии выполнить свои обязательства. Эту группу возглавляет «Альфа-банк» - крупнейший из российских частных банков (27 место в общем рейтинге). Тинькофф Банк тоже включен в «довольно надежные» (38 место).

Топ-10 самых надежных российских банков (по версии Forbes)

1.Сбер

2.Райффайзенбанк

3.Росбанк

4.ИНГ Банк (Евразия)

5.HSBC

6.Bank of China

7.SEB (СЭБ Банк)

8.China Construction Bank

9.Банк ВТБ

10.Газпромбанк

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