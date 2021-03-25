Павел Крашенинников - о гаражной амнистии: Владельцы гаражей станут их собственниками. Хождение по мукам заканчивается

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Павел Владимирович, мы уже однажды говорили, что ваша идея - гаражная амнистия - проблема серьезная. Однажды даже Михаил Мишустин рассказывал, что когда-то у него гараж отняли, когда он еще не был премьером…

- Да, была такая история.

- И вот не сегодня-завтра Совет Федерации примет и Президент подпишет закон о гаражной амнистии. Вы ездите по регионам, что люди говорят об этом?

- Да, кстати говоря, во многом мы как раз смотрели, какая ситуация в регионах, как все складывается на практике и сильно изменили текст проекта закона. А если бы принимали его в первой редакции, то многие люди потеряли бы некапитальные гаражи, которые обустроены в кооперативах. А таких пользователей оказалось большое количество.

- Какие изменения внесли в первоначальный вариант?

- Учли некапитальные гаражи, так называемые сваренные. Ведь кооперативы как-то организовывались, земельные участки выделялись. Поэтому мы ко второму чтению согласовали - спасибо и правительству, и администрации президента - что и на них будет распространяться эта гаражная амнистия и она будет заключаться в оформлении, в первую очередь, земельного участка, который выделялся для этого.

Поэтому «легализация» «автожилья» стала к третьему чтению значительно шире.

- И скольких автовладельцев может коснуться такая гаражная легализация?

- По нашим данным более миллиона гаражей не оформлено, а сколько их всего в стране - никто не знает, естественно.

У нас есть цифры, что 36 тысяч объединений, то есть, юридических лиц, являются гаражными. А бывает, что в документах это определение не написано, а по факту – кооператив является именно гаражным, но он оказывается вне официальной статистики. Поэтому нам кажется, что гаражная амнистия распространится на несколько миллионов таких объектов. И подтверждение тому - дачная амнистия, по которой мы тоже думали, что там, может быть, будет миллионов 5-6 объектов, а в итоге оформлено в упрощенном порядке 14 миллионов дач.

- А обязательно нужно оформлять все эти бумаги на дачи и гаражи?

- Я подчеркну, что упрощенный порядок регистрации - это право, а не обязанность владельцев гаражей. Ну, а если человек этим правом воспользуется, соответственно, защита объекта будет значительно выше. То есть, владелец может законно продать, подарить или передать по наследству свой гараж.

- Ну, наследники, то есть дети, и так пользуются гаражами своих родителей. Без всяких лишних бумаг.

- Кстати, про наследство тоже хотел сказать. У нас же многие гаражи были построены в 70-80-х годах прошлого века, и часто так бывает, что человек, который его построил, уже ушел, и на самом деле наследники в таком положении, что им сложно сейчас оформлять свое право на строение.

Мы специально во втором чтении описали права наследников - о том, что они тоже имеют право оформить документы на собственность. И это, на мой взгляд, тоже очень важно. И важно то, что процедура достаточно простая, потому что мы не стали даже указывать полный перечень документов, который нужно представить в доказательство правообладания, а написали примерный перечень, вплоть до каких-то там платежек, членских книжек, решений исполкомов, каких-нибудь профсоюзных органов и т.д.

Мы постарались текст написать достаточно простой для применения и, мне кажется, это очень важно.

- То есть, если подводить итог вашей работы, вы по сути сделали собственниками несколько миллионов владельцев гаражей?

- Облегчили им жизнь, да. Потому что мы знаем, как собирать эти бумажки, что это хождение по мукам вечное - что-то кому-то доказывать. Здесь мы прямо указали на обязанность органов местного самоуправления, чтобы они тоже собирали бумаги сами.

В конце концов, написали, что должно быть одно заявление, а не два - отдельно на объект, отдельно на земельный участок. Соответственно, таким образом мы упростили процедуру, и вообще исходим уже так лет 15-20 из единства недвижимого объекта с землей. То есть, это один объект - земля и гараж, который на ней находится.

И, соответственно, муниципалитеты, Росреестр должны это все в комплексе оформлять. Мне кажется, что тем самым мы многих защитим от сюрпризов, когда вдруг выясняется, что произошел землеотвод участка, застроенного гаражами, под какие-то хозяйственные нужды, под какой-нибудь центр торговый или еще что-то.

- А у вас у самого гараж есть?

- Нет, у меня нет гаража. Но у родителей он был в Магнитогорске. В советское время это была своеобразная такая даже не субкультура, а культура, целая жизнь. Люди там дни рождения отмечали. Праздновали всякие юбилеи. Были огромные погреба, в которых хранились банки всякие с соленьями и вареньями. Гитары там были, баяны. Все, что угодно.

- Мой отец домашнее вино из ягод со своего сада там держал.

- Да. В том числе, спиртные напитки. Кстати, это же такое средство платежа было хорошее. Поэтому, фильм «Гараж» (Эльдара Рязанова) мы хорошо понимаем, да.

- Хотя я и не гаражевладелец, но от всех гаражевладельцев России - одобряю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гаражная амнистия 2021

Гаражная амнистия вступит в силу в 2021 году и поможет приватизировать миллионы гаражей и землю под ними (подробности).