Алексей Булдаков мечтал сыграть Бетховена. Но играл в основном суровых вояк

Сегодня исполнилось бы 70 лет замечательному русскому актеру Фото: Олег УКЛАДОВ

С одной стороны, Алексея Булдакова сейчас многие воспринимают как актера одной роли - незабываемого генерала Иволгина, которого чаще называли просто по отчеству, «Михалычем». С другой - многим ли артистам удавалось создать на экране образ поистине народного, всеми любимого героя? Слава, пришедшая в середине 90-х после «Особенностей национальной охоты», затмила почти все остальное, что Булдаков сделал в кино - а это около 70 ролей. И, конечно, Иволгин заманил его в своего рода ловушку - после «Особенностей» актер был вынужден вновь и вновь играть вариации на одну и ту же тему. Но все-таки, наверное, грех жаловаться на такую судьбу - не всем выпадает такое признание, какое при жизни выпало Булдакову.

ПРИЕХАЛ В ЛЕНИНГРАД И ПОПАЛ В КИНО

Алексей Иванович родился на Алтае, но детство и юность провел в казахском городе Павлодаре. Там же увлекся актерской игрой, окончил училище при местном драматическом театре. Там же и попытался уйти из профессии: вернувшись в Павлодар после армии, решил найти себе работу посолиднее и устроился на тракторный завод. Но удержаться там не смог и вернулся на сцену.

Может, он так бы и выступал в провинциальных театрах (а он сменил их несколько - в Павлодаре, в Караганде, в Томске, в Рязани…), если бы в самом начале 80-х не поехал туристом в Ленинград и не повстречал там товарища, работавшего на «Ленфильме». Тот решил добавить фотографию и анкету Булдакова в картотеку студии - авось когда-нибудь его пригласят на роль в кино. Булдаков ни секунды не верил в то, что это случится: был убежден, что его досье затеряется среди тысяч других. Но вызов на кинопробы пришел очень быстро, причем сразу на главную роль в военной драме «Сквозь огонь». Сам фильм сейчас мало кто помнит, но дорога в кино после него перед Булдаковым открылась очень широкая: за четыре года он снялся в четырнадцати картинах, причем были среди них и «Семен Дежнев», где он играл легендарного путешественника, и сказка Сергея Овчарова «Небывальщина», и приключенческий фильм «В двух шагах от «Рая»…

Конечно, Булдакову в основном доставались роли военных, милиционеров, партизан, следователей, шахтеров - в общем, мужчин максимально суровых: типаж обязывал. При этом ролью его мечты оставался Бетховен. Он вспоминал, что, когда пробовали разные варианты грима на «Дежнева» и примерили очередной парик, кто-то заметил его поразительное сходство с композитором, чей портрет почему-то висел в гримерке. С тех пор Булдаков прочел все, что мог найти, о судьбе Бетховена, говорил, что по-человечески он стал ему очень интересен… Но, конечно, российских режиссеров в 80-е, 90-е и 2000-е Бетховен интересовал меньше всего.

Алексей Булдаков мечтал сыграть Бетховена. Но играл в основном суровых вояк Фото: кадр из фильма

«ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО Я ЖУТЧАЙШИЙ АЛКОГОЛИК»

Никто не мог и подумать, что «Особенности национальной охоты», снятые в 1994-м, когда в российском кинематографе царила разруха, станут таким огромным хитом. Готовясь к роли Иволгина, Булдаков сразу договорился с Александром Рогожкиным, что будет играть генерала Александра Лебедя, о котором как раз тогда говорила вся страна. Даже «птичья» фамилия прозрачно на это намекала: по сути, Иволгин был почти пародией на немногословного героя Афганистана и Приднестровья. Тот, разумеется, мгновенно узнал себя в Михалыче, испытав сложные чувства: с одной стороны, воспринял фильм как издевку, с другой - говорил, что в одном месте чуть прослезился, настолько похоже у Булдакова получилось его изобразить. Однако, встретившись с актером, Лебедь заметил, что напрасно Иволгина сделали выпивохой: в жизни генерал навсегда завязал с водкой.

Булдакову же приходилось нелегко. Иволгин с его тостами пользовался такой любовью, что везде и всюду зрители норовили выпить с Булдаковым. «Такое ощущение, что я жутчайший алкоголик!» - с досадой говорил он в интервью. А окружавшие с изумлением отмечали, что он мог запросто отказаться от лишней рюмки (чего не мог Иволгин). Владимир Березин вспоминал, как однажды оказался с Булдаковым в жюри одного телефестиваля, которое на корабле путешествовало с российского Дальнего Востока в Корею и Японию. На море судно попало в девятибалльный шторм, и побледневшие члены жюри, чтобы справиться со стрессом, глотали алкоголь стопка за стопкой. «И только Леша Булдаков, как истинный джентльмен, как человек-гора, отодвинул выпивку от себя и сказал: «Выпью дома. Здесь - не буду!»

Журналисты постоянно спрашивали его, как он относится к алкоголю. В интервью «КП» 19 лет назад актер говорил: «Я выпиваю. Как и любой нормальный мужик. Стараюсь делать это в меру. В хорошей компании, с хорошей закуской. Иногда бывало, что чувство меры подводило. Утром просыпаешься - ощущение кошмарное, как будто родину продал за пятак. И зачем все это, во имя чего? Стресс снимаешь? Так нет - еще хуже становится. Сейчас я водку совсем не пью. Встал «на просушку». Пью только сухое красное вино и прекрасно себя чувствую. Наша беда, что нет у нас культуры пития. Обычно в российской компании люди не успевают закусить. Рюмочка за рюмочкой - и покатило! Я обычно говорю: «Ребята, куда вы торопитесь?» Выпили - надо закусить, поговорить, анекдот рассказать, покурить, потанцевать... Паузу надо делать. А не так, что сел за стол, а потом под него упал». Зато актер всячески пропагандировал русскую баню , считая, что она, в отличие от алкоголя, действительно может снять любой стресс.

Алексей Булдаков с женой Людмилой Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ВОТ ВЕДЬ КОМУ-ТО ТАКОЙ МУЖИК КЛАССНЫЙ ДОСТАЛСЯ!»

Он и первой жене Людмиле Кормуниной запрещал выпить лишнюю рюмку - говорил «Женщина пить не должна». Это брак был не очень счастливым: супруги поселились в Минске, а Кормунина сама понимала, что для успешной карьеры мужу нужна Москва. К тому же Алексею Ивановичу непросто приходилось с тещей - женщиной чрезвычайно властной…

Вторую жену, которую тоже звали Людмилой, он встретил в гостях. Так совпало, что накануне она посмотрела фильм «Тихое следствие», в котором Булдаков играл главную роль, и подумала: «Вот ведь кому-то такой мужик клаcсный достался!» И вдруг познакомилась с этим «классным мужиком», заодно выяснив, что он недавно развелся… Одним словом, судьба. Булдаков говорил, что с самого начала они с Людмилой общались удивительно легко - словно были знакомы долгие годы. И добавлял, что банальное выражение «нашел свою вторую половину» как нельзя лучше описывает его отношения с супругой.

Смерть Алексея Булдакова два года назад стала шоком для всей страны: он не был глубоким стариком, только-только отметил свое 68-летие. У него было, казалось, довольно крепкое здоровье - он сумел победить онкологическое заболевание… Алексей Иванович скончался в Улан-Баторе, где был на гастролях. Организаторы пошли в номер будить его - пора было ехать в аэропорт. Никто не отвечал. Когда дверь номера вскрыли, оказалось, что актер не дышит: во сне оторвался тромб…

Прощание с ним в московском Доме кино собрало сотни человек. Среди них был и единственный родной ребенок актера, Иван, появившийся на свет вне брака в 1988 году. Он не общается с журналистами, а живет на Мальте, куда давным-давно переехал с матерью; говорят, Иван работает в гостиничной сфере и, кроме русского, свободно говорит еще на четырех языках, английском, французском, итальянском и мальтийском. С отцом они встречались нечасто, но переписывались - и Алексей Иванович в интервью подчеркивал, что отношения у них замечательные.