"Что? Где? Когда?": Кто победит в весенней серии

Борис Белозеров мечтает привести свою команду к победе. Фото: Первый канал

Знатоки вернулись за игровой стол и вновь начали борьбу за главный приз - победу в финале года. Впрочем, пусть до него долог и тернист, и в весенней серии, открывающей сезон-2021, определится лишь участник серии зимней, по итогам которой, в свою очередь, станет известна шестерка, попробующая победить в главном матче года в конце декабря.

Правила весеннего игрового блока достаточно просты и привычны - в финал серии попадет та из четырех команд, которая выиграет с более убедительным счетом. При равенстве результатов лучшей становится та дружина, которая победила позже. В подобной схеме крайне важна роль такой опции, как "Решающий раунд". Напомним, по правилам Клуба команда, набравшая пять очков и нуждающаяся в победе с крупной разницей, может оставить за столом одного знатока, который должен попробовать ответить на вопрос (или на три, если выпадет "Блиц" или "Суперблиц"). Ответил - его команда выигрывает со счетом 6:0, не ответил - команде засчитывается поражение с таким же результатом. Кстати, во втором случае отчаиваться не стоит: шестерка, "пролетевшая" на "Решающем раунде", получит определенные преимущества при отборе команд для последующих игровых серий. А вот те коллективы, которые проиграют весной, не воспользовавшись "Решающем раундом", закончат сезон досрочно.

В первом поединке сезона со зрителями сражалась команда Елизаветы Авдеенко и, увы, проиграла, практически лишившись шансов вновь сыграть в этом году. Во второй же свой интеллект продемонстрируют эрудиты из коллектива Бориса Белозерова.

Первый канал.

«Что? Где? Когда?»

28 марта, 22:00