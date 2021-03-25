В мелодраме "Воспитательница" сентиментального миллионера ждет романтическая встреча

Богатый мужчина (Павел Трубинер) не может устоять перед скромной воспитательницей (Алена Коломина). Фото: Кадр из фильма

Не зря поется в песне: "Женское счастье, был милый рядом...". Скромная воспитательница детского сада Майя была по-настоящему счастлива до тех пор, пока ее жених Игорь не разбился в автокатастрофе. И за что судьба наносит ей такие удары?! Ведь только что все было хорошо: пара взяла ипотеку, готовилась к свадьбе, Майя ждала ребенка... И вообще, что-то в этой истории кажется странным: Игорь вроде как погиб, но тела его не нашли, зато нашли гигантские долги по ипотеке, о которых мужчина Майе не говорил. И теперь у нее ни квартиры, ни жениха, ни ребенка, которого она на нервной почве теряет.

Кто спасет девушку в такой ситуации? Ценители сериалов канала "Россия" знают ответ - конечно, спасителем станет добрый олигарх. Вы скажете, что добрых олигархов в природе не существует, да и со злыми обычной воспитательнице пересечься не так-то просто. Но в чудесном мире отечественных телемелодрам возможно все, поэтому Майя попадает в дом очень богатого и очень хорошего человека по имени Андрей. Мужчина предлагает девушке стать персональной воспитательницей его дочери, после смерти матери испытывающей трудности в общении с окружающими. Разумеется, Майя подружится с ребенком и завоюет доверие ее отца, сердце которого, как мы уже все догадались, абсолютно свободно.

Чтобы убедительно сыграть сентиментального толстосума, авторам нового минисериала нужен был по-настоящему хороший актер - таковым стал не нуждающийся в представлении Павел Трубинер. Роль несчастной воспитательницы досталась Алене Коломиной.

Россия 1

"Воспитательница"

27 марта, 21.00