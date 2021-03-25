К «Часу Земли» TikTok и WWF запустили календарь эко-привычек

Инициативу уже поддержали селебрити и креаторы TikTok Фото: Shutterstock

В рамках международной акции «Час Земли» TikTok призывает не только выключить свет на один час, но и в целом бережнее относиться к окружающей среде, научиться разумному потреблению и эко-привычкам. Для этого совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) платформа создала календарь эко-привычек, чтобы каждый пользователь мог внести свой вклад в сохранение природы. Инициативу уже поддержали селебрити и креаторы TikTok.

TikTok стремится не только привлекать внимание сообщества к значимым проблемам, но и вдохновлять каждого на активные действия, которые могут изменить мир к лучшему. В этом году, поддерживая самую массовую экологическую акцию на планете - «Час Земли», TikTok напоминает пользователям о необходимости заботы об окружающей среде и предлагает им внести свой вклад в сохранение природы.

“Сохранение природы давно перестало быть просто заботой экологов. Это задача, которая стоит перед всем миром. И если каждый начнёт подходить к потреблению осознанно, вместе нам удастся остановить деградацию экосистем планеты и сохранить ее для себя и будущих поколений”, — сказал Дмитрий Горшков, директор WWF России..

Именно для этого платформа совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) создала календарь с эко-советами. Например, отдавать предпочтение многоразовым предметам быта – сумкам или бутылкам для воды, экономить воду, больше ходить пешком, пробовать веганские блюда, покупать локальные продукты, а также предметы, сертифицированные в соответствии с принципами устойчивого производства. Следуя простым примерам и эко-лайфхакам из календаря, пользователи могут изменить свои повседневные привычки и вести более экологичный образ жизни. По хэштегу #ЧасЗемли2021 пользователи могут публиковать свои советы о том, как сохранить экологию, и делиться собственным опытом. Все подробности на специальной странице в приложении.

Инициативу поддержали такие селебрити и креаторы платформы, как певица Юлианна Караулова, фуд-блогер Мария Фомичева, фитнес-блогер Алексей Столяров и комик Николай Хорошилов. В своих аккаунтах в TikTok они поделились с пользователями эко-советами и лайфхаками из календаря, чтобы помочь им научиться разумному потреблению.

27 марта, когда проходит «Час Земли», в 20:30 по московскому времени TikTok приглашает пользователей посмотреть прямой эфир, в рамках которого представитель WWF России и известный креатор обсудят актуальные проблемы защиты природы.

В честь завершения инициативы, 12 апреля в 19:00 в рамках прямого эфира платформа TikTok подведет итоги и озвучит результаты акции «Час Земли».

О TikTok:

TikTok – это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.

Об акции Час Земли 2021

Ежегодная экологическая акция Час Земли организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам «Час Земли», который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку. Тема акции Час Земли 2021 — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся. В рамках кампании WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к Правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды. Также в рамках акции WWF России, как и где получать экологическую информацию и как граждане могут способствовать экологической открытости.