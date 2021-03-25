Запад начал «ментальную» войну против России. Ее цель - распад страны по образцу СССР

Запад на полную катушку включает свою гигантскую пропагандистскую машину. Эта машина упорно стремится втемяшить мысль, что Россия - зло и угроза всему миру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад во главе с США начал против России войну нового типа - «ментальную». Об этом заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Его слова сразу же начали пробовать на зуб политологи и военные аналитики. Ведь понятно, что это явно не частное мнение сановитого чиновника, а позиция военного ведомства. Хотя не все сразу разберутся, - что же это такое - "ментальная война".

Что на сей счет говорят ученые мужи? Менталитет — это дух, склад ума, или "совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, присущих народу". Вот на всю эту совокупность и пытается влиять Запад, на полную катушку включая свою гигантскую пропагандистскую машину. Эта машина упорно стремится втемяшить мысль, что Россия - зло и угроза всему миру, что это страна-оккупант, прогнившая от коррупции, что здесь нарушаются права целых наций, а президент - вообще "убийца". Вот так и формируется менталитет нашего государства. Прямо как во времена Рейгана, который обозвал СССР "империей зла".

Но самое опасное, что "ментальную войну", о которой говорит Ильницкий, Запад ведет не только на своей территории, но и на нашей — в самой России! В наших городах, в наших квартирах, головах.

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Фото: council.gov.ru.

Советник министра обороны заявил, что последствия «ментальной» войны проявляются как минимум через одно поколение, когда что-то сделать уже невозможно.

А вот тут возникает и еще один вопрос: почему именно сейчас Ильницкий ударил в тревожные колокола, говоря об опасностях «ментальной» войны против России? Советник министра отвечает так: "Западные страны сейчас избегают прямой конфронтации с Россией из-за того, что в случае конфликта она способна нанести им неприемлемый ущерб своими ядерным оружием и современной армией". Иными словами, если противник не способен одолеть нас вооруженной силой, он берется за идеологическое оружие, дабы промыть до нужной кондиции мозги своего врага. А то, что враг — Россия уже открыто говорится на высшем уровне в НАТО, США и ЕС.

И как тут не вспомнить, что разрушение Советского Союза начиналось именно с этого.

Сделаны ли в России выводы из тех трагических уроков? Ведь даже страна с очень мощной армией может потерпеть поражение, если ее граждане будут разложены врагами идейно.

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