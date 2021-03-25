Форвард ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С лета 2013 года молодежная сборная России не играла на чемпионатах Европы по футболу. Тогда за нашу команду играл 23-летний Федор Смолов и 22-летний Дмитрий Черышев. Но теперь они - звезды главной сборной, а в составе нашей "молодежки" есть немало талантливых игроков. Лидеры сборной России U21 в 2021 году - Федор Чалов, Александр Максименко и многие другие в команде тренера Галактионова.

Первый матч у нашей команды на чемпионате Европы пройдет вечером 25 марта в Венгрии против команды Исландии. Формат молодежного Евро-2021 стал особенным из-за коронавируса. В марте за неделю команды сыграют групповой турнир, а те, кто пройдут в плей-офф, поспорят за награды уже летом 2021 года. Все - по причине эпидемиологической обстановки.

Молодежная сборная России в четвертый раз в своей истории сыграет в финальном турнире чемпионата Европы. В 1994 и 1998 годах наши были в четвертьфиналах турнира. А в 2013 году в Израиле команда Николая Писарева проиграла в группу к Испании, Нидерландам и Германии, проиграв все три матча - соответственно 0:1, 1:5 и 1:2.

Главная звезда молодежной сборной Исландии - это форвард датского "Оденсе" Свейнн-Арон Гудьонсен. 22-летний футболист - родной сын великого исландца Эйдура Гудьонсена.

Особенность предстоящей игры против Венгрии в городе Дьер - букмекеры верят в успех сборной России. Коэффициенты на победу молодежной сборной России в матче против Исландии в 4 раза выше. Прогноз на матч молодежного Евро-2021 Россия - Исландия - победа россиян с разницей в один гол. Посмотреть игру можно будет на телеканале "Матч ТВ". Прямая трансляцию встречи Евро-21 начнется в 20:00 по московскому времени 25 марта 2021 года.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.