Посол России в США: «Не знаю, когда я вернусь в Вашингтон»

Посол России в США Анатолий Антонов во время пресс-подхода по итогам заседания комитета Госдумы РФ по международным делам. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов пока не знает, когда о может вернуться в Вашингтон. Об этом дипломат заявил журналистам после выступления на закрытом заседании Комитета по международным делам Госдумы.

- Я все-таки приехал в Москву не в отпуск, это часть моей работы. Меня пригласили для консультации, чтобы проанализировать работу по двусторонним отношениям России и США, решить, куда двигаться в будущем. Решение о моем возвращении в Вашингтон будет принимать руководство, - заявил Антонов.

По оценке главы диппредставительства, Россия не хочет, чтобы отношения с Белым домом «упали в пропасть», добавив, что «сейчас не время для того, чтобы ссориться».

В свою очередь председатель профильного комитета Госдумы Леонид Слуцкий по итогам встречи членов комитета с Антонов поддержал дипломата, заявив, что депутаты оценивают деятельность посольства в Вашингтоне как «профессиональную и эффективную, с учетом тех архинепростых условий, в которых приходится работать на современном этапе».

Антонов вернулся из Вашингтона для консультаций 21 марта после скандала, вызванного положительным ответом президента США Джо Байдена на вопрос о том, что он «считает ли он Владимира Путина убийцей» и его заявления о том, что Россия «должна заплатить за вмешательство в американские выборы». Подобный шаг стал беспрецедентным случаем в истории дипломатических отношений России и США, ведь последний раз посла вызывали на консультации в 1998 году в знак протеста против начала США и Великобританией операции «Лиса в пустыне» против Ирака.

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