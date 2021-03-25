"Радостно гадят на Россию и зарабатывают тут": Соловьев объяснил, что будет с гонорарами недовольной жизнью Александры Бортич

Владимир Соловьев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Когда Никита Михалков рассекретил баснословные заработки актеров, призывавших народ выходить на несанкционированные митинги, Сеть забурлила: мол, получают по 200-300 тысяч в день, а все жалуются. Не пора ли звезд, которых страна кормит и поит, посадить на голодный паек? А белорусской красавице Александре Бортич, которую зритель узнал благодаря "Холопу" и "Полицейскому с Рублевки", и вовсе предложили убраться на родину, раз уж в России ей так невыносимо.

Однако, журналист Владимир Соловьев уверен, что актрисе не стоит волноваться насчет своих гонораров и карьеры в нашем кино. Мол, в отличие от "боготворимых" либералами Соединенных Штатов, у нас не существует так называемой "культуры отмены", когда знаменитостей за их позицию могут лишить работы и превратить в изгоев. В России артист может сколь угодно проявлять свою оппозиционность: на его востребованность это не повлияет. Тот же Алексей Серебряков, например, на протяжении нескольких лет жизни в Канаде не раз позволял себе хамские выпады в адрес власти и соотечественников. И все это время активно снимался, именно в России, а не на новой родине, зарабатывая приличные гонорары.

- Сашенька, да у тебя даже ценник не упадет за день съемок! У тебя все будет хорошо. Вы очень милая, замечательная актриса. Вы же не в Америке, Сашенька. За политические взгляды вас не лишат работы. Вы можете и дальше радостно гадить на Россию и зарабатывать тут деньги, - высказался ведущий в эфире своего YouTube-шоу "Соловьев LIVE".

По словам журналиста, миловидная блондинка Саша Бортич не более, чем "революционер по выходным", когда от нечего делать можно развлечься критикой властей.

- Саша - настоящий либерал: она чувствует, что не может остаться в стороне, у нее сердце трепетное бьется, и она все бросает, включая ребенка. И хотя семья не поймет, гражданка Бортич летит принимать участие в митинге. Помитинговала - и вернулась в прекрасное, сытое, уютное болото, защищенное денежным и административным ресурсом, - катком прошелся Соловьев по актрисе.