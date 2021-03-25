Шойгу пообещал: Параду 9 мая на Красной площади быть!

В военном параде, который пройдет на Красной площади в Москве в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысяч человек, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В военном параде, который пройдет на Красной площади в Москве в честь празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысяч человек, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

- Планируется задействовать свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. А в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники, - перечислил министр.

Глава военного ведомства напомнил, что в прошлом году, благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. В этом году всех, кто будет допущен к парадам уже вакцинировали.

- В этом году к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеют антитела к COVID-19, - подчеркнул в своем выступлении Шойгу.

Ранее Минобороны сообщало, что все мероприятия по иммунизации военнослужащих, из состава пеших и механизированных колонн, будут завершены к 25 марта.

Министр также отметил, что подготовка к военным парадам "идет полным ходом" в 28 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек, 1,6 тысяч боевой техники и свыше 200 воздушных судов. Также в 377 небольших городах и населенных пунктах пройдут торжественные мероприятия.