Безопасность и комфорт участников – главная задача организаторов ПМЭФ-2021

На площадке форума будет создана новая инфраструктура по обеспечению эпидемиологической безопасности

Проведение основных мероприятий Петербургского международного экономического форума – это кульминация работы экосистемы форума в течение всего периода подготовки. В постоянном режиме в течение года активно ведется работа с иностранными участниками, проведение выездных сессий в регионах России и за рубежом в том числе в формате видеоконференцсвязи, поддержка аналитической системы, развитие медийных форматов.

- В этом году проведение Форума в очном формате с использованием современных технологий потребовало пересмотреть подход к обеспечению безопасности и комфорта участников. В частности, на площадке Форума будет создана новая инфраструктура по обеспечению эпидемиологической безопасности: обеспечен тепловизионный контроль, все помещения площадки будут оборудованы рециркуляторами воздуха и устройствами обеззараживания, будут созданы цифровые системы учета коллективного иммунитета и новые цифровые платформы обмена данными с ключевыми ведомствами, задействованными в этой работе. Кроме того, потребуется привести площадки мероприятий Форума, входные группы, центры аккредитации и транспортные средства Форума в соответствие с требованиями эпидемиологической безопасности, - пояснил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Традиционно ПМЭФ проводится за счет взносов партнеров и участников – сборы расходуются на подготовку и эксплуатацию инфраструктуры площадки, оборудование деловых зон, транспортное обеспечение, IT-обеспечение и техническую поддержку, сеть аккредитационных центров, связь и безопасность.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте форума: www.forumspb.com