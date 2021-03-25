«Комсомольская правда» совместно с партнерами учредила экологическую премию «Чистый воздух»

Медиагруппа «Комсомольская правда», Российское экологическое движение при поддержке отраслевых общественных объединений и научного сообщества учредили Национальную экологическую премию «Чистый воздух».

Медиагруппа «Комсомольская правда», Российское экологическое движение при поддержке отраслевых общественных объединений и научного сообщества учредили Национальную экологическую премию «Чистый воздух». 16 марта на форуме «Чистая страна» в Сколково состоялась презентация проекта, где продюсер раздела «Экология» «Комсомольской правды» Александр Чекшин сообщил, что ключевая цель премии - тиражирование лучших экологических практик, которые существуют в стране.

«У нас в стране существует много различных премий, но нет солидной национальной премии по самой важной - экологической тематике. Премии настоящей, честной, которая пользовалась бы авторитетом и у журналистов, и у общественности, и у бизнеса. Поэтому премию поддерживает все больше организаций – Деловая Россия и РСПП, ЮНИДО и WWF, Сколково и Академия наук, МАДИ, аналитики из KPMG и Медиалогии, - пояснил идею Александр Чекшин. – Мы сначала создаем экспертное сообщество, потом начнем принимать заявки по номинациям, связанным с экологизацией промышленности, изменением привычек и устойчивым развитием территорий, чтобы найти работающие практики в регионах. После оценки этих практик, наилучшие из них будут награждены премией и рекомендованы всем регионам для внедрения. Так мы создадим сборник успешных работающих кейсов, полезное руководство к действию.

Опросы российского отделения Greenpeace показывают, что 37% жителей страны постоянно ощущают загрязнение воздуха, а 25% - несколько раз в неделю. 35% опрошенных не знают о том, где искать данные о состоянии атмосферы. 93% участников исследования не довольны информированием о качестве воздуха.

«Население мало доверяет существующим экологическим премиям, конкурсам и номинациям. Давайте называть вещи своими именами – результаты нередко говорят о том, что их можно купить. Мы постарались максимально дистанцироваться от таких подозрений и создать премию, которая будет честна, открыта и, самое главное, прозрачна, - отметила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Титан», член экспертного совета Российского экологического движения Алина Рыбина. – Первая наша задача – провести открытый конкурс, собрав всех экологических экспертов страны. Мы рассчитываем на актив в 3 – 4 тысячи экспертов».

Организаторы премии «Чистый воздух» планируют провести конкурс среди предприятий, регионов, медийных и общественных лидеров. Создать рейтинг предприятий и территорий по ключевым экологическим показателям. Разумеется, показав самые успешные практики.

Прозвучит нескромно, но премия имеет все шансы для успеха. Это стало понятно во время ее презентации на форуме в Сколково в блоке «Чистый воздух: вторые легкие», где модератором выступил Александр Чекшин. В сессии приняло участие без малого два десятка представителей промышленных предприятий и научного сообщества, чиновники и представители проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух», которые обсудили самые острые вопросы отрасли. Обсуждался эксперимент по квотированию выбросов, оценивалась конкурентоспособность отечественного рынка газоочистного оборудования и другие экологические решения. То есть именно те задачи и решения, которые будет активно популяризировать премия «Чистый воздух».

«Национальный проект «Экология объединяет девять федеральных проектов, одним из основных которых является «Чистый воздух», направленный на кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха. В первую очередь – в крупных промышленных центрах. Речь идет в том числе об уменьшении до 2024 года выбросов загрязняющих приоритетных веществ не менее чем на 20%, - сообщил заместитель министра природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов. - В 2021 году эксперимент стартует в 12 городах, регионами проработаны мероприятия по снижению выбросов. На развитие проекта в текущем году предусмотрено финансирование в объеме более 7 млрд рублей. После 2024 года эксперимент планируется масштабировать – предварительно на 48 городов».