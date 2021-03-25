"Бог наказывает детей за грехи родителей": Александр Домогаров плачет по умершему сыну

Актер Александр Домогаров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Домогаров по сей день оплакивает свое старшего сына Дмитрия от первой жены Натальи Сагоян. Наследник звезды театра и кино погиб 7 июня 2008 года из-за открытой черепно-мозговой травмы. Дело в том, что 23-летнего Дмитрия троих его коллег по работе сбил на большой скорости внедорожник, который вылетел на тротуар. На скользкой дороге от дождя водитель не справился с управлением.

Александр Домогаров вспомнил, как переживал смерть сына Дмитрия в 2008 году. Он признался, что церковь спасла его от отчаяния после трагедии. Артист был настолько раздавлен горем, что буквально не понимал, как жить дальше. Потому отправился в храм за советом - как облегчить страдания.

"Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, что-то организовывать. Друзья посоветовали сходить в храм. И я пошел. С того момента у меня началось какое-то сближение с религией", - признался Александр Юрьевич.

Дмитрий погиб под колесами автомобиля. Его сбил внедорожник, водитель которого не справился с управлением. Звезда сериалов "Бандитский Петербург", "Марш Турецкого" и "Графиня де Монсоро" чувствует свою вину в трагедии. Он до сих пор не может смириться с гибелью сына и плачет по погибшему ребенку.

"Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии", - подчеркнул актер в интервью YouTube-каналу RTVI.

У Домогарова есть еще один сын. Александр родился от отношений артиста со второй женой Ириной Гуненковой. Молодой человек решил посвятить жизнь искусству. Он снимается в кино, а также реализует режиссерские проекты.

Актер Александр Домогаров-младший. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер всегда был близок с наследником. При этом артист не отрицает, что иногда даже родным сложно найти с ним общий язык. "Я домашним постоянно говорю, что у меня должна быть своя зона. Я вас очень люблю, но дайте мне побыть одному. Мне хочется сосредоточиться на своих мыслях. И они это понимают", - рассказал он.