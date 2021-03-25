Принуждает его к женитьбе: Москвичка написала заявление в полицию на 23-летнюю любовницу умирающего отца

Дочь обратилась в полицию и попросила провести проверку в отношении 23-летней избранницы своего отца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в семье 33-летней Анны (имя изменено) очень тяжелая, несколько месяцев назад умерла её бабушка по отцу, а у него самого диагностировали онкологию в последней стадии. После смерти матери и без того тяжелое состояние 56-летнего Анатолия (имя изменено) резко ухудшилось. Мужчина сильно истощал и даже разговаривать ему стало сложно. Дочь навещала отца, когда могла, старалась всячески его поддерживать. Её папа уже давно живет один в своем коттедже в подмосковном поселке Павловская слобода, и помогать ему почти некому.

В одной из бесед с отцом Анна узнала, что у него появилась женщина. Дочь обрадовалась, что рядом с её больным папой кто-то будет и сможет о нём позаботиться. Но радость была недолгой. Узнав немного о его избраннице, девушка забеспокоилась, ведь той было всего 23 года. А состояние здоровья отца не оставляло никакой надежды, ему становилось только хуже. Интерес юной девушки к взрослому мужчине с таким заболеванием казался ещё более странным из-за его положения.

Всё дело в том, что Анатолий - успешный бизнесмен. За время активной трудовой деятельности он успел основать несколько компаний, связанных со стоматологией. И хоть в последнее время он отошел от дел, но всё же остался держателем крупных пакетов акций, которые до сих пор приносят мужчине очень хорошие деньги. У мужчины есть недвижимость в престижном посёлке в Подмосковье, он респектабельно выглядит и до недавнего времени водил дорогой автомобиль. Именно это, по мнению дочери, и привлекло молодую невесту.

— Я стала выяснять подробности, оказалось, что они познакомились совсем недавно, этой особе 23 года. Я видела их на поминках бабушки, но мы так и не поговорили, отцу стало плохо, эта девушка дала ему какие-то таблетки и они сразу уехали. Выглядел он очень слабым, — говорит Анна

Вскоре родственники рассказали Анне о том, что отец скоро женится. Дочери о планировании свадьбы он ничего не рассказал, и не пригласил на церемонию. Обо всём она узнала в день женитьбы. На её отца это было не похоже. Девушка была уверена, что невеста хочет женить на себе её умирающего отца из корысти.

— Мне сказали, что эта девушка везёт отца в Москву в ЗАГС, я поехала туда, чтобы их остановить, — вспоминает Анна

Дочь успела на церемонию раньше молодоженов и встретила их у входа в ЗАГС. Но никаких поздравлений и напутствий, как это заведено, не было. Между невестой и дочерью жениха завязалась перепалка. Анна пыталась выяснить, что происходит и почему отец женится, не предупредив её и никого не пригласив на церемонию. А главное, почему он никому не представил свою избранницу. Объяснить этого ни невеста, ни жених не смогли. Разговор на повышенных тонах между женщинами скоро перерос в драку. Свадьба так и не состоялась.

После случившегося дочь обратилась в полицию и попросила провести проверку в отношении 23-летней избранницы отца. Она полагает, что Анатолий может находиться под воздействием каких-то препаратов.

— Поступило заявление от 33-летней гражданки, которая просит провести проверку по факту принуждения её 56-летнего отца, больного онкологией 4 стадии, к женитьбе — сообщил источник kp.ru

Теперь этой сложной семейной историей занимается полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чуть им последнее не отдала»: полицейский из Норильска убедил пенсионерку не переводить мошенникам 1,9 млн рублей

К тому моменту женщина уже направила аферистам 1,1 млн рублей, которые откладывала на покупку квартиры (подробнее)