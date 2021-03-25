Австрия выдала России экс-чиновника, обвиняемого в хищении денег на Эрмитаж

Cентябрь 2017 года. Директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в хищениях средств, в Дорогомиловском суде. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Австрия выдала российскому правосудию фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов ФГБУК "Государственный Эрмитаж", и их легализации – Бориса Мазо.

- Борт в Москву прибудет в вечернее время. Ранее в отношении него федеральным министром юстиции Австрийской Республики принято решение об экстрадиции для уголовного преследования на территории России. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России ему инкриминируются преступления, предусмотренные статьями "организация" преступного сообщества", "мошенничество в особо крупном размере", "легализация и отмывание средств в особо крупном размере".

Ранее по ходатайству следствия судом заочно вынесено решение об аресте Мазо. После 20 дней карантина в столичном СИЗО ему предъявят обвинение.

По версии следствия, в 2015 году Мазо, занимая должность директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России, совместно с заместителем Министра культуры России Григорием Пирумовым создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного.

- Тогда в состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза. Они организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Впоследствии путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества похитили более 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета на указанные работы, и легализовали часть похищенных средств в размере 800 миллионов рублей, - сообщила подробности уголовного дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи делают все возможное, чтобы вернуть похищенные деньги в бюджет: был наложен арест на имущество казнокрада на территории России на сумму более 130 миллионов рублей, земельный участок в Испании площадью более 1 тысячи квадратных метров с особняком на 200 квадратных метров и иные постройки.

Согласно полученным сведениям минимальная кадастровая стоимость вышеуказанной недвижимости в Испании на 26 июня 2018 года составляла более 485 тысяч евро, а рыночная стоимость – более 1,5 миллиона евро.