Дочернее общество «Роснефти» выдало более 20 грантов на поддержку народов Севера

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» («ВСНК»), дочернее предприятие «Роснефти», провела в Красноярске круглый стол по вопросам взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера с участием экспертов - экологов, ученых, представителей местных общин и краевой власти. Участники встречи высоко оценили значение грантовой программы «ВСНК» для Эвенкийского муниципального района Красноярского края и вклад «Роснефти» в социально-экологическую сферу территории присутствия.

Грантовая программа ВСНК действует с 2014 года. За это время нефтяники поддержали более 20 научных работ, среди которых проекты по исследованию популяции дикого северного оленя - вида-биоиндикатора Арктической зоны, сибирского соболя и редкого гуся-пискульки, по сохранению эвенкийского языка, изучению экосистем Тунгусского заповедника, разработке первой Красной книги Эвенкии и другие проекты. Развитие грантовых программ помогает сохранить уникальную национальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.

В 2021 году ВСНК выделила средства на разработку современных строительных технологий для оленеводческого поселка Суринда, создание этно-экологического заказника на базе поселка Суломай, в котором проживает народ кеты, и оценку загрязнения реки Нижняя Тунгуска микропластиком.

Цель проекта Сибирского федерального университета - сформировать комфортную среду обитания в местах исконного проживания коренных малочисленных народов Севера. В рамках стратегии развития Арктической зоны России инженеры разработают современные строительные технологии для поселка эвенкийских оленеводов Суринда. Инновационные архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения планируется применить в жилищном строительстве - деревянном домостроении, строительстве объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

В условиях урбанизации аборигенному населению все сложнее сохранить традиционный уклад жизни, культуру и хозяйственную деятельность. Одному из самых малочисленных северных народов – кеты, которых осталось около 1200 человек во всем мире, решить эту проблему помогут биологи Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Сохранению среды обитания и исконного образа жизни кетов будет способствовать создание этно-экологического заказника на базе эвенкийского поселка Суломай.

Важной составляющей жизни коренного населения Эвенкии являются традиционные виды промысла, такие как охота и рыбалка. Для анализа состояния местных экосистем специалисты в этой области - экологи Томского государственного университета проведут оценку качества водной среды и состояния гидробионтов основной реки Эвенкийского района - Подкаменная Тунгуска. Наличие микропластика в удаленном от большого города водоеме может говорить об уровне загрязнения мирового океана, считают ученые.