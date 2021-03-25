Вакцина Чумакова вышла в производство: в чем ее суть и почему ее так ждали

Во время вакцинации от коронавирусной инфекции в поликлинике. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 25 марта, стартовало массовое производство третьей российской вакцины против коронавируса - прививки «КовиВак». Ее разработчик - Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Этот институт находится в ведении Российской академии наук, поэтому в запуске упаковки первой партии вакцины поучаствовал лично министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Препарат «КовиВак» выходит в гражданский оборот - это означает, что им будут прививать граждан в обычном порядке, не в рамках клинических исследований, когда часть добровольцев получает плацебо (пустышку). В течение ближайших дней партии вакцины начнут поступать в регионы страны, сообщила пресс-служба Минобрнауки. При этом на сегодня нет никаких данных, куда именно и какое количество доз «приедет». Региональные власти пока не анонсируют начала вакцинации КовиВаком. На официальном портале мэрии Москвы в разделе о прививках от ковида информации про «КовиВак» на данный момент нет.

Между тем, судя по откликам в соцсетях, у «чумаковской» вакцины, ласково прозванной в народе «ЧуВак», уже немало поклонников. В чем особенности этой прививки и почему ее так ждут?

«ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА»

- Это вакцина на основе технологии, которая используется уже более 70 лет. Одной из первых по такому принципу была создана прививка от полиомиелита в США в начале 50-х годов прошлого века, - поясняет замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов.

Главная особенность новой прививки в том, что она содержит целые вирусные частицы, поэтому и называется «цельновирионной». В то время как уже знакомые нам «Спутник» и «ЭпиВакКорона» используют для выработки иммунитета отдельные фрагменты белков коронавируса либо его генетического материала.

- Целые вирусные частицы инактивированы, то есть мертвые, и не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида, - отметил Чернов.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработчики прививки поясняют: другие антиковидные прививки знакомят наш иммунитет только с отдельными, хоть и очень важными фрагментами коронавируса. А цельновирионная прививка предъявляет для тренировки иммунитета всего врага целиком. Это более надежно, поскольку не исключено, что мы еще не знаем каких-то механизмов воздействия SARS-CoV-2 на организм и знакомство лишь с фрагментами вируса может оставить бреши в защите, предположил в одном из выступлений Константин Чернов.

«Не зная всех механизмов в деталях, мы воспроизводим их все по умолчанию - просто знакомя иммунитет человека с цельным инактивированным (убитым) вирусом», - добавил ученый. То есть, по сути, «КовиВак» имитирует естественный природный процесс во всех его гранях, поясняют создатели прививки.

Российская вакцина «КовиВак» выходит в гражданский оборот.

ЧЕГО МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕМ

Несколько видов цельновирионных вакцин от ковида уже достаточно давно выпускает Китай. Из КНР их начали поставлять, в том числе, в зарубежные страны. И оттуда приходят противоречивые данные. Так, в Бразилии одна из вакцин показала эффективность лишь немногим выше 50%. В то время как в Турции и в самом Китае эта прививка выдала свыше 90% эффективности.

Константин Чернов выразил сомнение в достоверности бразильских данных и заверил, что «КовиВак» дает высокую защиту от коронавируса. Пока, правда, официально не обнародованы результаты клинических исследований эффективности и безопасности этой вакцины. Однако, как говорят эксперты, раз прививка прошла госрегистрацию, то она как минимум безопасна и дает достойный уровень антител (этот показатель называется иммуногенностью). Чтобы точно узнать, как будет срабатывать защита на практике у широкого круга лиц, включая пациентов с хроническими заболеваниями, начинается 3-я, пострегистрационная фаза клинических исследований (КИ). Она будет идти параллельно с массовой вакцинацией граждан (то есть вакцинацией в рамках того самого гражданского оборота «КовиВака»). Как сообщил журналистам директор Чумаковского центра Айдар Ишмухаметов, третья фаза КИ с участием трех тысяч человек продлится в течение полугода.

КОМУ БОЛЬШЕ ПОДОЙДЕТ ТАКАЯ ПРИВИВКА

Официальных критериев выбора вакцин в зависимости от состояния здоровья, возраста и прочих параметров на сегодня нет. Разработчики «КовиВака»» упоминали, что их прививка скорее подойдет более молодым людям с крепким здоровьем. В то же время Айдар Ишмухаметов отмечал, что в ходе клинических исследований у добровольцев практически не было никаких побочных реакций (в то время как после «Спутника» возможен подъем температуры до 39 градусов и выше, гриппоподобные симптомы и др.). С учетом того, что в 3-й фазе испытаний заявлено участие людей с онкологическими, аутоиммунными заболеваниями и сахарным диабетом, вполне возможно, что «КовиВак» начнут рекомендовать и пациентам с ослабленным здоровьем.

КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ У «КОВИВАКА»?

В целом список противопоказаний практически одинаковый у всех трех российских вакцин.

Согласно инструкции к «КовиВаку» противопоказаниями являются:

- возраст до 18 лет,

- беременность и период грудного вскармливания,

- отягощенный аллергический анамнез: перенесенный анафилактический шок, отек Квинке, аллергия на компоненты вакцины и др.,

- хронические инфекционные заболевания в период обострения,

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Применение вакцины с осторожностью, то есть после оценки лечащим врачом соотношения пользы и риска, допускается при аутоиммунных и аллергических заболеваниях, хронических заболеваниях печени и почек, сердечно-сосудистой системы и др.

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