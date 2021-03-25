«Мать двоих детей написала, что ждет, когда мой самолет разобьется»: Манижа каждый день получает проклятия

В интервью BBC артистка рассказала, что до сих пор получает проклятия в свой адрес. Фото: www.youtube.com

Выбор зрителями Манижи Хамраевой (Manizha) для участия в «Евровидении-2021» вызвал бурю гневного негодования. Девушку обвинили во всех смертных грехах, виртуально четвертовали и отказали в праве выступать от лица страны, паспорт которой у нее в кармане. В интервью BBC артистка рассказала, что до сих пор получает проклятия в свой адрес. Даже если молчит, репетирует и не высказывается ни по какому поводу.

ПРО ХЕЙТ

«Я справляюсь. Это первое. А второе — есть огромная волна поддержки, которую я ощущаю. Это помогает справляться. Меня пугает необоснованная критика. Не то, что связано с голосом, песней и так далее. Но когда пишут, что я не могу представлять Россию с песней «Русская женщина», потому что родилась в Таджикистане, хотя живу здесь почти 30 лет. Пишут, что неправильно отражаю ценности женщин. Ни о какой самоиронии говорить нельзя. И даже с этим можно разобраться. Ведь я вижу, что проблемы ксенофобии, которые я поднимаю, реально существуют. И поэтому буду продолжать работать в своем стиле».

ПРО УГРОЗЫ

«Больше всего пугает другое. Я многое видела и слышала, но такое никогда не встречала. Мать двоих детей написала, что мечтает, чтобы мой самолет разбился, когда я полечу в Роттердам (на «Евровидение-2021»). Пишут про цвет кожи, про национальность. Пишут, что мне не прожить в России, если я буду петь такие песни про русских женщин. Это не может не пугать. Но есть поддержка команды, семьи и сообщества, которым нравится моя музыка. В том числе поддерживают и те, кто никогда не слышал меня раньше. Только в первые сутки [после голосования в прямом эфире Первого канала] в инстаграме на меня подписались более 100 тысяч человек. Очень круто, что люди разделяют мои взгляды. Наша страна — очень прогрессивная и любящая.

Фото: www.youtube.com

ПРО ОТКАЗ ОТ «ЕВРОВИДЕНИЯ»

«Я живой человек. И угрозы вызывают страх не столько за себя и свою жизнь, сколько за близких. Я все могу пройти, но когда касается родных — это тяжело. Но я не брошу и не откажусь от конкурса».

ПРО РУССКУЮ ЖЕНЩИНУ

«Масштаб силы русской женщины настолько огромный, что можно несколько дней перечислять эти качества. Самое главное из них — уметь любить. По-настоящему, безусловно, честно; умение бороться за свою жизнь и жизнь своего ребенка, сталкиваться с проблемами и проходить их. Русские женщины очень сильные. А вообще, у нас в стране живет очень много невероятных людей — умных, крутых, талантливых. Моя задача — взбодрить всех, оглянуться, вспомнить, что жизнь продолжается, несмотря на пандемию. Что в жизни всегда есть место лучу солнца. Наверно, на это я направляю вдохновение. И на то, чтобы молодые мальчики или девочки, подростки, которые смотрят меня, могли строить свои мечты».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила запретить певице выступать на конкурсе «Евровидение» под российским флагом.

— Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом, — отметила Драпеко. — Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии. По ее словам, «Евровидение» — политизированное мероприятие, которое продвигает ЛГБТ-ценности.

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