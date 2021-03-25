Сам пропылесосил, вымыл пол и выбросил мусор: шесть правил работы качественного робота-пылесоса

Жизнь современного человека расписана буквально по минутам. Работа, пробки, походы в школы и детские сады, готовка, уборка.

Чем крупнее город, тем меньше времени остается на отдых. Недавно в Росстате попытались подсчитать, сколько свободного времени (если отбросить сон, работу и бытовые вопросы) остается у россиян.

Оказалось, показатель зависит не только от региона, но и от пола респондентов. Мужчины имеют больше личного времени, после решения всех обязательных вопросов у них остается в среднем 4 часа 25 минут. А вот у женщин его меньше на целых 43 минуты – по подсчетам ведомства, за рабочими, семейными и бытовыми заботами россиянки могут использовать на отдых только 3 часа 42 минуты.

Разница во многом объясняется тем, что традиционно именно женщина занята ведением домашнего быта. На нее ложится вопрос приготовления пищи, стирки, глажки, уборки.

Эксперты по тайм-менеджменту советуют: если свободное время в дефиците, то нужно определить повседневные дела, которые забирают его патологически много.

Если это быт, то стоит делегировать часть дел домочадцам или грамотно подобрать бытовую технику, способную решить ряд вопросов.

Мытье посуды возьмет на себя посудомоечная машина, во время стирки стоит включать кнопку «глажка», а с ежедневной уборкой отлично справится робот-пылесос.

Данные устройства становят умнее год от года, учатся не только совмещать функции робота-пылесоса и швабры, но и сами избавляются от пыли.

Сегодня на рынке представлен огромный выбор умных устройств на любой вкус и кошелек. В своем обзоре мы остановим внимание на примечательной новинке Roidmi EVE Plus, способной избавить владельца от неприятной процедуры чистки пылесборника.

Эргономика и дизайн пылесоса

Roidmi EVE Plus имеет «таблеточный» корпус, выполненный из светлого или темного пластика: стильно, просто, со вкусом. Наверху конусом выделяется башенка лидара, по бокам корпус защищен бамперами с прорезями для инфракрасных датчиков.

Габариты - 350 х 98 мм.

У модели предусмотрен пылесборник с мощным фильтром, объемом 300 мл и бак для сбора мусора в 250 мл.

По бокам от пылесборника имеются клеммы для подзарядки, на внешней стороне - стыковочный порт. Он необходим для самостоятельно очистки пылесоса.

Система навигации

В свой первый заезд, Roidmi буквально исследует территорию и составляет карту движения. Лидар проводит точное сканирование и позиционирование, передовой LDS 4.0 лазер определяют место положение препятствий. А датчики падения контролируют, чтобы устройство не свалилось с балкона или лестницы.

Подобная система навигации позволяет пылесосу не только фиксировать необработанные участки и возобновлять работу с контрольной точки, но и ориентироваться в пространстве, запоминать дорогу до станции.

Управление

Управлять роботом можно как с помощью кнопок на панели, так и через мобильное приложение.

Еще одна приятная особенность – голосовые команды. Устройство совместимо с функциями помощников Google Assistant и Alexa и может различать не только простые задачи, но и более сложные.

Благодаря встроенной смарт-карте, роботу можно установить расписание уборок или запретить заезжать на отдельные участки.

Уборка

Устройство может проводить как сухую, так и влажную уборку. Мощность всасывания достигает 2700Пa, что позволяет легко избавляться от крошек, пыли и шерсти домашних животных.

Во время сухой уборки турбощетка Roidmi захватывает шесть и другой мусор, а боковые щеточки позволяют обрабатывать пристенные участки, собирая скопившуюся пыль.

Для проведения влажной уборки в комплекте с роботом-пылесосом идет D-образная швабра с креплениями для микрофибр. Для запуска необходимо залить воду и чистящее средство в специальный контейнер и пристегнуть смоченную в воде салфетку.

За один проход EVE Plus будет успевать пылесосить и проводить влажную уборку.

Кстати, степень вспенивания чистящего средства и интенсивность подачи воды можно регулировать через мобильное приложении. К тому же, устройство оснащено функцией чистки пятен, если таковые встречаются на пути.

Продолжительность работы на одной зарядке составляет 250 минут.

Очистка пылесоса

В комплексе с роботом-пылесосом идет автоматическая станция – это колонка, чуть выше 35 см. В низу расположено парковочное место, а наверху – отсек для накопления мусора.

В контейнер устанавливается трехлитровый мешок для мусора, куда попадает все, что было собрано пылесосом во время уборки.

Когда робот возвращается на станцию и занимает свое место, происходит автоматическая стыковка с воздуховодом. За счет мощного стационарного мотора (23 кПА), мусор буквально высасывается из пылесоса и попадает в мешок для сбора пыли.

Процедура занимает всего несколько секунд.

После отстыковки мешок для сбора пыли герметично запаковывается, а пылесос снова готов к работе.

На лицевой стороне корпуса станции выведен информационный дисплей, показывающей текущее состояние робота, уровень заряда батареи и степень заполненности мешка.

Когда чистить станцию сбора пыли

Менять мусорные мешки на станции можно по мере полного заполнения. Материал мешка способен удерживать бытовую пыль в течении месяца.

На этом этапе возникает закономерный вопрос: не вызовет ли накопленный мусор вторичного загрязнения?

Нет! Производитель Roidmi EVE plus первым на рынке применил концепцию «стерилизации и дезодорации».

После каждого сбора пыли производится антибактериальная обработка в ящике для сбора мусора. Это исключает возможность повторного загрязнения и устраняет опасность для человека.

Таким образом, Roidmi EVE plus может стать незаменимым помощником в умном доме и сэкономить массу времени, чтобы просто наслаждаться жизнью.