"Путин изменился к худшему, а Байден к лучшему": Google переводчик взялся оценить мировых лидеров

Это не первый раз, когда онлайн-переводчик чудит Фото: Shutterstock

Пользователи Интернета обнаружили странную особенность популярнейшего Google переводчика. Если попытаться перевести с английского на русский фразу Biden changed for bad («Байден изменился к худшему») робот выдаст ровно противоположное по смыслу предложение – «Байден изменился к лучшему». Если вместо США в эту конструкцию подставить фамилию «Путин» «магия» машинного перевода действовать перестает, и сайт честно выдает правильный перевод «Путин изменился к худшему».

Причем «плюсы» и «минусы» расставили не только действующим президентам России и США. Дональд Трамп в версии переводчика изменился в худшую сторону, а Барак Обама – в лучшую. Российский «Яндекс» стал хуже, а американский Google лучше. При том, что исходная фраза во всех этих случаях одинакова.

Пользователи Интернета обнаружили странную особенность популярнейшего Google переводчика

Стоит ли говорить, что Google – американская корпорация. Неужели эта такая политическая цензура? Если компания поддерживает политика, то готова откровенно врать пользователям, чтобы выставить его в выигрышном свете?

- Вряд ли речь идет о продуманной политике Google. Все-таки слова good и bad знают во всем мире, это простейший английский, так что вряд ли кого-то получится ввести в заблуждение таким образом, - сказал «КП» IT-специалист Игорь Феклистов. – Возможно, дело в простой ошибке искусственного интеллекта, он ведь все время учится, может, зашел куда-то не туда в процессе. Но, думаю, скорее всего, тут поработали люди. Google переводчик позволяет каждому пользователю пожаловаться на некорректный перевод и предложить свой вариант. И если многие талдычили искусственному интеллекту, что Байден хороший, а Путин плохой, он мог прислушаться и учесть эти «рекомендации».

Google переводчик взялся оценить мировых лидеров

Это не первый раз, когда онлайн-переводчик чудит, когда речь заходит о президенте России. В конце прошлого года пользователи сети обратили внимание, что, если попросить Google перевести с английского на русский фразу Thank you, Mr President (Спасибо вам, господин президент), сайт выдаст – «Спасибо, Владимир Владимирович».

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Работа переводчика основана на изучении примеров перевода в интернете (подробности).