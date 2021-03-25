Мария Арбатова: Друзья за границей в панике - и мечтают привиться "Спутником"!

«КП» обратилась к Марии Арбатовой, писателю, телеведущей и сценаристу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прошел год, который и страна, и мир провели в условиях пандемии. Потери постигли всех. Творческие люди пострадали не меньше, а в чем-то и больше, чем работники сферы производства товаров и услуг.

«КП» обратилась к Марии Арбатовой, писателю, телеведущей и сценаристу.

- Мария Ивановна, год пандемии плохо отразился на женщинах — потеря работы, спутников жизни, веры в будущее, ухудшение отношений с близкими...

- Разрыв отношений был у кого с кем — с инопланетянами? Хочу сказать, что я переболела довольно тяжело в первом эшелоне, в конце мая. Когда еще толком не умели лечить и была страшная паника. Хочу сказать спасибо китайцам. Мне повезло - меня лечили китайцы травами сразу. И я осталась без серьезных последствий на сегодня. Хотя все это время шло под знаком пандемии. И до сих пор я не избавилась от слабости. И не наладила прежний уровень жизни. По энергоотдаче.

- Были потери?

- Я потеряла среди близких и знакомых 13 человек. Среди них два человека возрастом около 50 лет. Мы все выходим из какого-то страшного тоннеля. Я в дальнейшем готова постоянно ходить в маске.

- Из страха?

- Вирус недостаточно исследован. И учитываю ущерб, нанесенный всей моей общественной жизни и моей семьи, в которой все переболели. Да, он огромен. И я могу только спасибо сказать врачам, которые работали на износ .

- Знакомые врачи пострадали?

- Среди моих друзей многие либо работали в поликлиниках, переоборудованных под ковид, либо пошли добровольцами в такие медучреждения. Им низкий поклон. Страна должна пересмотреть отношение к врачам, приоритеты свои. Нужны большие льготы для медиков. Но в минувшем году у нас была реальная война.

- Так вас, все-таки, спасли наши врачи или китайские?

- Наши врачи тоже участвовали в процессе. Три моих подруги изучали вопрос - искали, как спастись. И все три говорили: если ты не будешь задыхаться — сиди дома, ты в больнице только увеличишь свою инфодозу.

- Вы их услышали?

- Сегодня медики уже знают, что именно назначать. Потому что изменилось 8 официальных протоколов. А тогда они вместе со всем миром сидели в международных форумах, и вместе со всем миром советовали общие вещи.

- Вам в этой ситуации повезло?

- Мне повезло. В Москве работала китайская клиника. И знаменитый китайский травник в ней до этого имел опыт работы в Ухани. И он понял, что здесь передний край, и что именно нужно россиянам.

- Все, что произошло за этот год — вынудит людей привиться нашими вакцинами?

- Часть специалистов считает, что клеточная память решает больше, чем количество антител. Ведь есть заболевшие вторично. Я пока не решила для себя этот вопрос. Но, скорее всего, прививаться буду.

- Чем?

- Либо Спутником, либо Вектором. Все это время ведь их доделывали. Да, Спутник наш — он очень хорош. Сейчас все мои знакомые и друзья, живущие за границей, думают, как бы им привиться Спутником. Почему они в панике? Потому что по ряду вакцин реальные данные скрываются. И люди в Европе в шоке. Страшный вызов человечеству в том, что идет торговая война фармацевтов. Никто же не может утверждать что тот или иной препарат — провокатор тромбозов.

- В плане творчества - год пропал?

- Для художников, писателей и композиторов год был замечательный. Ты мог не бегать никуда, а сидеть и только творить. Я сделала много - с точки зрения творчества. Прошла презентация моей книги, которую не знаю, кончила бы или нет в других условиях. «Вышивка по ворованной ткани» — первая в моей жизни презентация, когда все были в масках. Это новая для нас космическая жизнь.

- Горьких уроков больше, чем положительных?

- В экстремальных условиях становится понятным — кто есть кто.

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