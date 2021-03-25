Безбарьерный Казахстан

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В Республике Казахстан планомерно выстраивается безбарьерная среда для граждан с ограниченными физическими возможностями, которые не должны чувствовать себя вычеркнутыми из жизни. Государственная забота об инвалидах является частью задач, поставленных президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым, чей указ «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года» затрагивает важнейшие сферы жизни. Эти задачи сформулированы в год 30-летия Независимости Казахстана, хотя современная безбарьерная среда создавалась и совершенствовалась в течение всех десятилетий независимости. Как подчёркивает президент, «мы должны сосредоточить все свои усилия на создании эффективного государства и справедливого общества. Главный приоритет – улучшение качества жизни и повышение благосостояния населения. Народ ждёт не искусственных достижений, а реального результата, который он почувствует в действительности. Население хочет, чтобы экономические и социальные программы были плодотворными».

Сегодня в Казахстане численность граждан с инвалидностью составляет 705 500 человек, из которых 93 900 – дети, об этом сообщил в конце минувшего года министр здравоохранения Алексей Цой. Для медицинской реабилитации в стране открыто более 500 медицинских организаций, из них 37 реабилитационных центров для взрослых и 23 для детей. По словам министра, казахстанцы с ограниченными возможностями обеспечены гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), включающим профилактические, диагностические, лечебные медицинские услуги и лекарства. За 10 месяцев 2020 года в рамках амбулаторно-поликлинической помощи инвалидам оказано 6,4 млн услуг на общую сумму более 11 млрд тенге или свыше 26 млн долларов, в рамках стационарной медицинской помощи – 384 тыс. услуг на сумму более 90 млрд. тенге или 21,5 млн долларов. Гражданам с ограниченными возможностями выписаны 21 737 рецептов, из них 6 859 - для детей.

В рамках формирования безбарьерной общественной среды в Казахстане обновляются нормативы психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями. Совершенствуются механизмы обследования детей раннего возраста и работа социальных служб при организациях первичной медицинской помощи, разработан «единый маршрут» детей с особыми потребностями и их семей. Упрощается процедура установления инвалидности, теперь за это полностью отвечают медицинские учреждения, которые с 1 июля нынешнего года в пилотном режиме и полномасштабно с 1 января 2022 года будут работать с информационными системами всех профильных государственных органов.

Законодатели принимают нормативно-правовые акты по обеспечению безбарьерного доступа к государственным услугам для граждан с инвалидностью, разрабатывается единая карта востребованных инвалидами объектов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчёркивает: «Для меня как президента самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан».

Аналитики отмечают, что концептуальной основой социального курса современного Казахстана стало рассмотрение человеческого капитала как главного показателя успеха государства. Это предполагает, в частности, сокращение разрыва между различными социальными группами и модернизацию системы здравоохранения.

Голосообразующие аппараты, говорящие часы и термометры

В апреле минувшего года парламент Казахстана рассмотрел разработанный Министерством труда и социальной защиты закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», направленного на усиления мер поддержки лиц с инвалидностью. В рамках нового закона в стране в ближайшее время должно появиться 12 центров социальной реабилитации для лиц с инвалидностью, финансируемых за счёт государственного социального заказа и механизмов частно-государственного партнерства.

Начиная с 2012 года в республике поэтапно реализуется «Национальный план мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов».

На его первом этапе в 2012-2013 годах в стране была проведена инвентаризация объектов социальной и транспортной инфраструктуры для создания на них доступной среды.

Второй этап охватил 2014-15 годы. В этот период заработали координационные советы в сфере социальной защиты инвалидов, одновременно с этим на общенациональном уровне совершенствовалось законодательство, были разработаны и утверждены критерии оценки доступности зданий для маломобильных групп населения.

Третий этап Национального плана завершился в 2018 году, к этому моменту все объекты, проинвентаризированные в предыдущие годы с точки зрения доступности для инвалидов, завершили «адаптацию» к их нуждам.

С 1 января 2017 года вступил в силу приказ министра здравоохранения и социального развития «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», касающийся единых требований к техническим средствам реабилитации. Инвалиды получили ноутбуки с веб-камерами, а если требуется, то с программами синтеза речи, мобильные телефоны, оснащённые диктофоном.

Приказ министра также предусматривает бесплатное предоставление протезно-ортопедической помощи, голосообразующих аппаратов, говорящих часов, термометров, тонометров и глюкометров с речевым выходом, обязательных гигиенических средств.

Всё это соответствует духу и букве Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Казахстан ратифицировал в начале 2015 года, и статье 25 закона республики «О социальной защите инвалидов в РК». Присоединение Казахстана к Конвенции ООН налагает на государство обязанности по обеспечению этой категории граждан беспрепятственного доступа к образованию, здравоохранению, труду, правосудию, их участию в политической, общественной и культурной жизни страны. Государственный контроль в области поддержки инвалидов возложен на Министерство труда и социальной защиты населения.

Число трудоустроенных инвалидов достигнет 30 процентов

Сегодня в наборе «Строительных норм Республики Казахстан» существует специальный раздел, устанавливающий требования по проектированию и строительству жилых, общественных и производственных зданий с учётом доступности для маломобильных групп населения. Внедряются механизмы субсидирования и квотирования рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями, в соответствии со статьей 27 закона «О занятости населения» местные исполнительные органы устанавливают квоты для трудоустройства инвалидов в рамках 2-4% от численности рабочих мест на предприятиях. Стоит особо отметить, что это не относится к тяжёлым и вредным работам.

К настоящему моменту в Казахстане лишь четвёртая часть от общего числа трудоспособных граждан с инвалидностью вовлечена в трудовую деятельность, в то время как в некоторых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель достигает 40%. Есть над чем работать.

Специализированный портал Inva.kz сообщает, что в ближайшие годы в республике планируют увеличить долю занятых лиц с инвалидностью до 30% процентов, для этого необходимо дополнительно трудоустроить более 20 тысяч человек. Создаётся база данных по компетенциям людей с ограниченными способностями, разрабатывается атлас профессий, которые по плечу инвалидам, сотрудники центров занятости будут в обязательном порядке направляться в пункты проведения медико-социальной экспертизы.

Помимо этого, в Казахстане запланировано создание центров социальной поддержки TenQogam, оказывающих помощь в развитии бизнес-проектов и проводящих профессиональное обучение инвалидов. Во всех регионах страны будут работать реабилитационные центры, занимающиеся, в числе прочего, профессиональной адаптацией граждан с инвалидностью старше 18 лет.

«Основной приоритет на ближайшие годы - создание возможностей для экономической активности людей с ограниченными способностями», - пишет Inva.kz.