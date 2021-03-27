Выключим свет в доме: Чтобы он всегда горел на планете

Друзья, 27 марта с 13:00 – 16:00 в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» состоится традиционный во всем мире Час Земли. Обычно он так и проходит - в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех на один час выключить свет. Это демонстративное приглашение обратить внимание человеческого сообщества на проблемы изменения климата, светового загрязнения и прочие актуальные экологические темы.

Впервые это мероприятие состоялось в Австралии в 2007 году. Мгновенно приобрело популярность и поддержку всей мировой общественности. Через два года Час Земли стал самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, в ней приняли участие более миллиарда жителей планеты.

Миссия радиомарафона «Комсомолки» — еще раз напомнить, что экологическое благополучие планеты зависит не только от предприятий и производств, которые по закону должны вкладываться в охрану окружающей среды, но и от каждого из нас. У себя дома мы не мусорим прямо на пол, не плюем себе в борщ, не разводим костер посреди комнаты — потому что нецелесообразно, и еще потому что мы любим и холим свое жилище. Точно так же нужно мыслить и в отношении планеты Земля, на которой еще жить и жить нашим детям.

Пусть каждый начнет с себя: с осознанного потребления электроэнергии, воды, еды.

Об ответственном отношении к природе крупных компаний расскажут гости марафона:

X5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»). В основу стратегии устойчивого развития X5 легли 17 глобальных целей до 2030 года, которые были разработаны и приняты на уровне ООН в 2015 году. Компания в своей работе фокусируется на четырех целях, среди которых содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов.

Ак Барс Банк — банк, в числе приоритетных направлений которого — экологичность и зеленость. Например, банк ввел систему «Бережливый офис» и переходит на электронный документооборот. Только в 2020 году ему удалось сэкономить около 300 килограммов бумаги. И это только начало.

В эфире Радио «КП» в этот день также выступят экологи, общественные деятели, известные производители, представители крупных компаний, которые поделятся новостями из области экологии и социальной жизни в рамках обозначенной тематики.

И, конечно, будет звучать любимая всеми музыка.

Итак, оставайтесь вместе с Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru, где марафон будет транслироваться в режиме реального времени, а также в сообществах «КП» и в соцсетях.