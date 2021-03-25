Для спасателей остается загадкой, как пострадавшая могла попасть в коллектор Фото: Facebook

Пожарные и спасатели обнаружили пропавшую без вести жительницу Флориды… в ливневой канализации. Женщина исчезла три недели назад. 3 марта Офис окружного шерифа объявил о ее пропаже, пишет Newsweek.

Крики о помощи, раздающиеся из ливневки, случайно услышал на днях прохожий, совершавший пробежку ранним утром. Он и вызвал спасателей. Прибывшая на место команда сняла решетку, а затем опустила специальную лестницу в канализацию, чтобы женщина смогла подняться на поверхность.

Для спасателей остается загадкой, как пострадавшая могла попасть в коллектор глубиной в 2,5 метра, поскольку проем довольно узкий для взрослого человека.

- Ей повезло, - признается сотрудник пожарной службы Делрей-Бич Дэни Мошелла. - Мысль о том, что кто-то может находить в канализации в течении неопределенного времени, пугает. Там грязно, опасно, там змеи, крысы, мусор, грязь, листья, там все, что есть на улице, и что смывается в канализацию. В конце концов там ужасно пахнет!

По его словам, женщина была найдена обнаженной, ее тело было покрыто грязью, в волосах запутались опавшие листья. На коленях и локтях виднелись ссадины. Пострадавшая была очень слаба и без посторонней помощи даже не могла стоять на ногах.

Пропавшую три недели назад женщину нашли живой в ливневой канализации Фото: Facebook

Имя женщины не разглашается. Ее доставили в больницу, где врачи смогут оценить ее состояние.

В полиции полагают, что это происшествие не связано с криминалом.

- Не похоже, что ее насильно похитили, - отмечает сотрудник полиции Делрей-Бич Тед Уайт. - Видимо, она сознательно решила исчезнуть.

Отметим, что Флориду в последние дни наводнили туристы. Сейчас в США весенние каникулы и студентов, и они традиционно отправляются в этот южный штат, знаменитый своими пляжами. При этом толпы отдыхающих ведут себя довольно агрессивно и не соблюдают противоковидные меры. А уж о социальной дистанции во время уличных танцев и речи не идет.