Путин процитировал Гете и Толстого и рассказал о своем самочувствии после прививки

В день работника культуры президент наградил лауреатов. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Гёте сказал как-то: «Хотя мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится каждый раз начинать сначала», - процитировал Владимир Путин в Кремле в четверг, 25 марта, выдающегося немецкого писателя, мыслителя и философа. - Это во многом справедливо. Но приведу здесь и слова нашего, русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: «Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества», – и это также справедливо. При этом в любом случае важность культуры, искусства исключительно велика. Зачастую именно через них подрастающие поколения могут увидеть, осознать, почувствовать достижения предшественников, понять, что новаторство – это не отрицание прошлого, а его развитие.

День работника культуры, отмечавшийся в четверг, Владимир Путин провел (правда, в режиме видеоконференции) «в компании» с лауреатами премий Президента России молодым деятелям культуры и премий - в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-й - 2020-й годы.

Поздравив награжденных, их коллег в Москве и в регионах России с праздником, президент прежде всего заметил:

- Этот профессиональный праздник по-своему близок, наверное, каждому человеку. Культура пронизывает буквально все сферы общественной, государственной, да и личной жизни. И к представителям этой сферы – литераторам, живописцам, служителям театра, кино, музейным хранителям, сотрудникам культурно-просветительских учреждений – у нас в стране всегда было и остаётся особо уважительное, я бы сказал, трепетное отношение. Во многом это продиктовано теми особыми качествами, которые отличают и объединяют вас – людей искусства. Наделённые высшим творческим даром, вы – мы, во всяком случае, так со стороны смотрим – не мыслите себя без созидания, отдаёте все свои силы, талант и любовь избранному делу и людям. Это очень ярко проявилось и в период ограничений, связанных с пандемией.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ НА ВСТРЕЧЕ С ЛАУРЕАТАМИ

- Понимая все сложности, с которыми столкнулись наши музеи, библиотеки, концертные и сценические площадки, государство делало все для того, чтобы поддержать организации, коллективы сферы культуры.

- И в том, что у нас, в России, несмотря ни на что, культурная жизнь не просто продолжалась, но и обрела новые формы воплощения, – безусловно, в этом прямая ваша заслуга.

- Такая верность призванию, высокой творческой миссии – это действительно, как в таких случаях говорят, настоящее подвижничество.

- В сложное время ваш труд, его результаты стали духовной опорой для миллионов людей. Это чрезвычайно важно было в это сложное время. И хотел бы ещё раз поблагодарить за это вас и всех ваших коллег.

- Всегда высоко ценю возможность обменяться мнениями с людьми, которые знают цену слова, понимают значение нашего родного русского языка и великой отечественной культуры для настоящего и для будущего России, а вы, безусловно, относитесь к числу именно таких людей.

- Замечательные педагоги, артисты, художники, писатели – каждый из вас внёс большой личный вклад в развитие культуры и просвещения, в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, помогают воспитывать юных граждан России на лучших примерах творчества, учить их гордиться своей страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру, в общемировое культурное развитие.

Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в четверг заявил, что будет расширять географию своих поездок по мере возникновения эффекта после сделанной прививки от ковида. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура – гуманизм, нравственность, справедливость. Что необходимо, чтобы уже состоявшиеся, авторитетные деятели культуры принимали более активное участие в становлении молодых поколений, новых поколений, в том числе в развитии природного дара юных талантов – будущих «звёзд» просвещения и искусства, формирования у них высокого эстетического вкуса и глубокой содержательности.

- Давайте поговорим о тех вопросах, которые вы считаете наиболее важными для сегодняшнего обсуждения.

- Также хочу поздравить присутствующих здесь, на прямой связи, лауреатов премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии молодым деятелям культуры, - обратился Путин уже непосредственно к награждённым. - Сожалею, что вот уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести полноформатную, традиционную и торжественную церемонию чествования лауреатов. Обязательно это сделаем в будущем как можно раньше.

ПОДРОБНОСТИ

Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художник-постановщик Владимир Зуйков, преподаватель Александр Пунько и коллектив авторов экспозиции "Подвиг народа", открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе, – Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко, сообщил накануне советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Эта премия присуждается с 2013 года. За истекшие семь лет лауреатами становились 23 деятеля культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан", - сказал Толстой.

Он добавил, что премию Владимира Зуйкова, награжденного посмертно, получит его семья.

Премии в размере 5 миллионов рублей присуждаются как одному соискателю, так и коллективу.

А лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Путин планирует расширить географию поездок после появления антител

Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в четверг заявил, что будет расширять географию своих поездок по мере возникновения эффекта после сделанной прививки от ковида.

Дословно:

- Прививку (от коронавируса. - А.Г.) как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек.

И ещё Путин подтвердил, что в этот четверг планирует посетить Детский музыкальный театр юного актера, чтобы осмотреть его новое здание.

Напомним: в минувший вторник вечером Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Как рассказал в четверг, 25 марта, Дмитрий Песков, президент хорошо переносит вакцинацию, никаких побочных явлений у него не наблюдается.

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