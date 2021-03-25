Сломать палочку Коха

Накануне в пресс-центре «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция, участники которой подвели итоги работы по противодействию туберкулезу в России и в мире.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Накануне в пресс-центре «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция, участники которой подвели итоги работы по противодействию этому опасному заболеванию в России и в мире. Оказалось, что в 2020-м году, несмотря на пандемию коронавируса, в России продолжило снижаться количество новых случаев туберкулеза, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью (наиболее опасная форма болезни). Более того, борьба с ковидом дала «побочный» (и при этом весьма полезный) эффект в виде случаев туберкулеза, которые были обнаружены у пациентов, которых направили на компьютерную томографию. Если бы не ковид, туберкулез проявился бы гораздо позже – и в гораздо более опасной стадии. Ниже – самые яркие факты о туберкулезе в России и в мире, озвученные экспертами.

Ирина Васильева, Главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор:

- Туберкулез остается одной из главных угроз здоровья нации. Россия добилась небывалых успехов в снижении бремени туберкулеза. За 20 лет заболеваемость снизилась более чем в три раза, а смертность более чем в четыре раза. За 2020 год, по предварительным данным, заболеваемость туберкулезом в России снизилась более чем на 21%, а смертность – на 9,8%. В абсолютных цифрах показатель смертности достиг минимальных значений за всю историю. Вот уже 22 года Россия входит в список стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза. Мы ожидаем, что в ближайшее время наша страна покинет этот список. В основу стратегии борьбы с заболеванием положен принцип активного выявления. У взрослых – флюорографические осмотры, у детей – скрининговые осмотры с помощью кожных проб.

Профилактика туберкулеза обеспечивается, в первую очередь, всеобщей вакцинацией детей БЦЖ и последующим контролем. В случае необходимости всем находящимся в группах риска проводят химиопрофилактику. В России используются современные методы диагностики, которые позволяют выявлять и туберкулезную инфекцию, и лекарственную устойчивость возбудителя. Лаборатории для проведения таких тестов есть во всех регионах страны. Яркие примеры таких разработок – два отечественных современных молекулярно-генетических теста, определяющих лекарственную устойчивость, также препарат «аллерген туберкулёзный рекомбинантный» для проведения скрининговой кожной пробы на туберкулез, современный лабораторный тест на основе технологии ELISPOT, производство которого локализовано в России.

Мониторинг лечения ведется с помощью Федерального регистра туберкулезных больных. Несмотря на очевидные успехи, ослаблять усилия в борьбе с туберкулезом недопустимо. У нас двадцать лет ушло на то, чтобы снизить заболеваемость и смертность. И если мы сейчас расслабимся, туберкулез вернется. Эта болезнь умеет приспосабливаться ко всем условиям. К тому же, перед нами по-прежнему стоят две сложные задачи.

Во-первых, это лекарственно-устойчивый туберкулез. Вторая глобальная проблема - туберкулез у больных с ВИЧ-инфекцией. Нужны новые эффективные лекарства. Такие, которые бы быстро справились с инфекцией. Сейчас больной лечится 15-18 месяцев. Это колоссальная экономическая проблема, поскольку болеют преимущественно молодые трудоспособные люди. Требуется схема минимум из 4-х эффективных лекарств. Российским специалистам в последнее время доступно раннее применение первого за 50 лет нового противотуберкулёзного препарата из группы диарилхинолинов, что позволило существенно повысить эффектность лечения наиболее сложной группы пациентов с лекарственно-устойчивыми формами заболевания.

Валентина Аксенова, главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава, заведующая отделом туберкулеза у детей и подростков Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, доктор медицинских наук, профессор:

- В борьбе с туберкулезом у детей мы достигли серьезного прогресса – так же, как и в борьбе с этой болезнью в целом. Ежегодно в течение последнего десятилетия наблюдается тенденция к снижению показателей. Но страна у нас большая. Есть регионы, где дети практически не болеют. А где-то, наоборот, заболеваемость приближается к «взрослым» значениям. Приоритет в борьбе с туберкулезом у детей должен быть отдан профилактике. Вакцинация детей – обязательна! И чем раньше ребенка вакцинируют, тем это более эффективно для его защиты от туберкулеза. В России в прошлом году от туберкулеза умерло пять детей. Это младенцы, родители которых отказались от прививки БЦЖ. После выписки из роддома дети попали в очаг туберкулеза…

Для массового выявления латентной туберкулезной инфекции при проведении ежегодных профилактических осмотров используется кожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным и современные лабораторные IGRA-тесты. Благодаря современным методам, детей с латентным туберкулезом выявляется больше, чем в целом больных туберкулезом. Им в обязательном порядке проводится превентивное лечение. Сегодня превентивное лечение в России получают более 200 тысяч детей.

Доктор Мелита Вуйнович, Представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации:

- Россия действительно имеет большие шансы выйти из списка стран с высоким бременем туберкулеза. Если говорить о ситуации в Европейском регионе ВОЗ в целом (Россия входит в эту группу стран - ред.), то ключевая проблема сейчас – это сочетанная инфекция туберкулеза и ВИЧ/СПИД. Число таких пациентов растет. В Европейском регионе ВОЗ около 30 тысяч человек заражены одновременно туберкулезом и ВИЧ/СПИД. Только 82% их знают свой диагноз. Обращаются к врачам и получают полное лечение лишь 60,2%. Эта ситуация нам оставляет достаточно большую группу людей, которые не лечатся, но при этом имеют два опаснейших заболевания. В 27% случаев лечение не дает результата либо пациенты попросту уходят от надзора, и мы зачастую не знаем, что с ними случается. То же самое происходит и с теми, у кого диагностируется множественно-устойчивая форма туберкулеза. Здесь цифры еще выше – уходят от лечения и из-под надзора практически 40% больных. Конечно, их надо находить и привлекать к лечению. Прилагать усилия к этому необходимо во всех странах Европейского региона ВОЗ. Для туберкулеза не существует государственных границ, у него нет паспорта, без контроля он будет распространяться. ВОЗ опубликовала на английском и на русском языках новое руководство по скринингу. Это важный документ, который может помочь ускорить борьбу с туберкулезом. Необходимо отметить вклад российских экспертов в разработку этого руководства. В прошлом году к снижению диагностики новых случаев туберкулеза привела борьба с ковидом и обусловленное ею перепрофилирование больниц. Более того: люди опасались ходить в больницы, чтобы не заразиться коронавирусом. В результате по этим и ряду других причин в прошлом году порядка миллиона случаев туберкулеза в мире остались невыявленными. Но у ковида в этом смысле нашлось и положительное «побочное» влияние. Мы знаем, что во всем мире, и в России тоже, для диагностики ковидных поражений легких использовался метод компьютерной томографии. И в ряде случаев вместо ковида – или вместе с ним – выявлялся туберкулез. Необходимо еще раз проанализировать результаты исследований – возможно, у кого-то из групп риска латентный туберкулез начал переходить в активную стадию.

Ирина Ларионова, первый заместитель начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации:

За последние 10 лет количество больных туберкулезом, содержащихся в учреждениях ФСИН, снизилось в 3,5 раза - с 38 тысяч больных до 11,5 тысяч. Количество больных, которым диагноз «туберкулез» был впервые поставлен в учреждении ФСИН, сократился на 26% - это наиболее показательно для нас. Все наши медико-санитарные части, независимо от мощности, обеспечены современной флюорографической техникой. Это было нашим приоритетом на протяжении последних лет. Большая часть всех зарегистрированных случаев активного туберкулеза – около 60% – регистрируется либо при поступлении лиц в наши учреждения, либо в первые месяцы их содержания под стражей. Настороженность вызывает высокая концентрация лиц с ВИЧ, поступающих в учреждения ФСИН. На сегодняшний день порядка 10,5% от общего числа содержащихся в учреждениях системы исполнения наказания заражены ВИЧ. При этом доля ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом составляет около 30%. Принимаемые меры позволили нам снизить смертность от туберкулеза на 10%. Противотуберкулезная помощь оказывается в специализированных медицинских учреждениях УИС (туберкулезных больницах). Для диагностики туберкулеза функционируют бактериологические лаборатории, оснащенные современным оборудованием для ускоренной диагностики туберкулеза. Для нас это очень важно, учитывая, что учреждения уголовно-исполнительной системы – это учреждения закрытого типа, и каждый своевременно выявленный случай туберкулеза позволяет предотвратить его распространение на целые группы лиц. Благодаря ведению регистра больных туберкулезом информация о содержащихся у нас лиц с туберкулезом еще до их освобождения попадает в медицинские учреждения, в которые им надлежит явиться для продолжения лечения.