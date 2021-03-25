У вас есть уникальный шанс задать все волнующие вопросы супер-профессионалам

Автор книги «Обман веществ», известный эндокринолог, к.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины доктор Павлова и соавтор, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Олеся Носова, приглашают вас на презентацию.

Как мёд, сахар и соль заставляет нас стареть быстрее? Есть ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгеймера и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны и можно ли их заменить «травками»? Как начать двигаться, если «спорт – вообще не моё»? Обо всем этом и еще многом-многом другом поговорим на встрече.

В столице пройдет презентация книги-бестселлера «Обман веществ»

Наша книга - инструкция для тех, кто хочет с каждым днем становиться все лучше и не бояться старости.

У вас есть уникальный шанс задать все волнующие вопросы супер-профессионалам и получить автограф доктора Павловой.

Встречаемся на Non/Fiction №22 (Гостиный Двор, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, ст. м. «Площадь революции», «Китай-город»)

Организатор: АО «ИД «Комсомольская правда»