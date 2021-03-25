Подростки научились зарабатывать на школьных онлайн-уроках во время дистанционки

Через специально созданные странички в соцсетях молодые «предприниматели» предлагали отсидеть под камеру занятия за своих «клиентов». В качестве оплаты они принимали коды на покупки в популярных онлайн-играх. Фото: Shutterstock

Кому дистанционка, а кому — подработка. Видимо, примерно так рассуждали члены организованной группы подростков из северной Италии, когда затеяли свое небольшое дело.

Трое ребят — два старшеклассника и один ученик младших классов из провинции Милан смекнули, как извлечь выгоду из дистанционного обучения в школах и институтах, введенного из-за пандемии коронавируса и длящегося, с небольшими перерывами, уже почти год.

Через специально созданные странички в соцсетях молодые «предприниматели» предлагали отсидеть под камеру занятия за своих «клиентов». В качестве оплаты они принимали коды на покупки в популярных онлайн-играх. Желающему воспользоваться их услугами оставалось немного — связаться с кибер-преступниками посредством бота в Telegram, сбросить им логин и пароль к сессии в системе DAD (Didattica a distanza - дистанционное обучение) – аналоге нашей «Электронной школы», а также вожделенный промокод.

По мере увеличения базы логинов и паролей, начинающие цифровые мафиози расширяли и географию предоставления «услуг», распространив свое влияние на территорию всей страны.

Но потом случилось странное — то ли молодым людям захотелось «пошалить», то ли они возжелали славы в социальных сетях. А может и вправду, как они потом объяснили полиции, решили примкнуть к движению «Нет Дистанционке».

Но от невинного пособничества прогулам они перешли к настоящей цифровой партизанской войне — используя имеющиеся у них данные для входа в систему, городские воины стали срывать занятия в школах и институтах, врываясь в чаты с нелепыми лозунгами и вопросами. В общем, начали «бузить».

В итоге, после жалоб администрации нескольких учебных заведений, почтовая полиция Генуи вычислила преступников и теперь им грозит уголовное дело — пишет «Blitz Quotidiano».

По итальянским законам подобная «партизанщина» трактуется как неправомерный доступ к компьютерным и телекомунникационным сетям и, согласно статье 615-3 УК Республики, может обернуться сроком от 1 года до 5 лет.