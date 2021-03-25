Минэкономразвития хочет упростить процедуру избавления от долгов Фото: Shutterstock

Заявление о банкротстве физического лица во внесудебном порядке можно будет подать через Госуслуги. Такое предложение готовит Минэкономразвития. Сейчас начать процедуру личного банкротства можно только «вживую», написав заявление в МФЦ.

- Мы надеемся, что предлагаемые изменения процедуры внесудебного банкротства сделают ее более удобной для граждан. Они получат новый инструментарий освобождения от непосильных долгов удаленным способом с помощью привычного для большинства интерфейса портала Госуслуг, - говорит заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Заявления, поданные через портал, будут проверяться автоматически. Для этого Госуслуги интегрируют с сервисами Федеральной службы судебных приставов.

- Подача заявления через Госуслуги упростит «вход» в процедуру банкротства и сделает его более объективным. Автоматизация исключит человеческий фактор, ведь сотрудник МФЦ может ошибиться, - говорит Олег Зайцев, председатель ассоциации «Банкротный клуб». – К тому же многим людям просто сложно дойти до МФЦ. Пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки - всем этим людям возможность онлайн-подачи заявления упростит жизнь.

Напомним, личное банкротство позволяет списать долги по займам и кредитам (вместе с процентами), налогам и сборам, алиментам и договорам поручительства. Раньше оформить банкротство физического лица можно было только через суд. Но процедура эта была сложной и дорогой. Поэтому с 1 сентября прошлого года «обанкротиться» можно в упрощенном порядке. Для этого не надо нанимать юристов и даже платить госпошлину – достаточно прийти в МФЦ и написать заявление, в котором перечислить все долги, от которых нужно избавиться. Затем МФЦ три дня проверяет информацию (именно эта процедура и будет автоматизирована, если заявления станут принимать через портал). И если после проверки заявление принимается, должника вносят в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Затем кредиторам дается полгода, чтобы проверить, действительно ли должник настолько беден, что не может расплатиться по своим обязательствам. Если выяснилось, что человек лишь притворяется неимущим и просто не хочет платить, кредитор обращается в арбитражный суд и прерывает процедуру. А если прошло полгода и процедура банкротства завершена, то все долги, указанные в заявлении, списываются.

«Упрощенка» доступна не всем, она возможно только при этих условиях:

• Размер долга - от 50 до 500 тысяч рублей.

• В отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвратом исполнительного листа. Это значит, что в отношении вас приставы открывали дело, но поскольку взять с вас нечего (или они уже забрали у вас все, что могли) производство закрыли и исполнительный документ отправили взыскателю.

• Нет других неоконченных или непрекращенных исполнительных производств.

По данным Минэкономразвития, с 1 сентября 2020 года около трех тысяч россиян успешно подали заявления о внесудебном банкротстве. Еще 5,8 тысяч заявлений было отклонено, поскольку должники не отвечали нужным критериям – например, их долг оказался больше 500 тысяч рублей.

- Мы организовали широкое информирование населения об особенностях и критериях процедуры, в том числе и через портал Госуслуг. Поэтому сейчас процент отказов стал снижаться и растет количество возбужденных процедур, - рассказал заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.