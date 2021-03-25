Только Россия может помочь Белоруссии остаться самой собой

Вот и получается, что единственной опорой и другом Минска остается только Москва. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

На днях практически вся Белоруссия участвовала в торжественно-траурных мероприятиях в годовщину сожжения Хатыни. Эта белорусская деревня давно уже стала олицетворением зверств, которые оккупанты и их пособники творили во время Великой Отечественной войны. В Хатынь приехали белорусы из всех уголков республики. Участие в мероприятиях приняло и руководство страны. Вот только представителей так называемой бело-червоно-белой оппозиции в Хатыни не наблюдалось. Ни одного человека. Равно как и официальных лиц из стран Евросоюза, всячески поддерживающих «смену режима» в республике.

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ…

Зато продолжающая считать себя лидером оппозиции (и служащая парадной вывеской для противников Лукашенко на Западе) Светлана Тихановская как раз в эти дни отметилась фотографией с одиозным украинским персонажем – депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко. Отметила, так сказать, годовщину Хатыни по-своему, по оппозиционному. Мало того, что в сожжении Хатыни и казни мирного населения в этой и десятках других деревень Белоруссии по полной отметились украинцы из карательных шуцманшафт батальонов, так это ведь тот самый Гончаренко, который активно участвовал в современной «украинской Хатыни» - сожжении заживо людей в Доме Профсоюзов в Одессе, а потом еще позировал на фоне обгорелых трупов с нескрываемой радостью. Все точно так же, как и в России, где люди со «светлыми лицами» готовы строить «Прекрасную Россию Будущего». Не менее «прекрасные лица» белорусской оппозиции готовы к строительству «Прекрасной Белоруссии Будущего».

Впрочем, о том, кто у этой «оппозиции» числится в друзьях и героях, сказано уже немало. И ими самими, и о них. А вот что интересно, так это мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу друзей. В субботу 13-го марта после окончания спортивного праздника «Минская лыжня» он расставил здесь все акценты: «Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет». Несколько позже в Минске пояснили, что президент РБ имел в виду весь мир, исключая Россию, с которой у Белоруссии отношения не просто союзные, а и вполне себе братские. Тем более, что ранее сам Александр Григорьевич сказал, что по-настоящему дружеские отношения связывают его только с Владимиром Путиным.

КОГДА ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Что же касается всего остального, то тут можно отметить, что Лукашенко прав на все 100 процентов. И происходящее лишь доказывает его правоту. В конце января международная консалтинговая группа Fitch Solutions Macro Research (FSMR), специализирующаяся на исследованиях в сфере «страновых рисков» и «финансовой разведке», опубликовала доклад, в котором говорится, что Евросоюзом планируется не только дипломатическая, медийная, но и финансовая поддержка протестов одновременно с введением санкций против ключевых отраслей белорусской промышленности. По мнению западных аналитиков, в стране сохраняются и протестный потенциал, и угрозы простоя предприятий из-за забастовок. А это значит, что вероятно не только ухудшение макроэкономических показателей, но и возрастание рисков экономического кризиса в Белоруссии. Максимум экономического роста в республике авторы доклада оценили в 1,7%, причем, отметили, что этот прогноз может быть еще скорректирован в сторону ухудшения.

Еще одна научно-исследовательская западная структура, специализирующаяся на исследованиях стран и отраслевых рисках, Economist Intelligence Unit (EIU), подсчитала, что с января по ноябрь 2020 года золотовалютные резервы Центробанка Белоруссии сократились почти на 20% и составили всего 7,4 млрд. долларов США. По подсчетам западных экспертов, этого может едва хватить на товарные закупки республики за рубежом в течение 3-х месяцев. При этом госдолг РБ на этот период составил 41 млрд. долларов США (более 65% ВВП страны).

То есть, по сути, по их мнению, у Минска нет резервов, которые можно было бы использовать достаточно длительное время в случае экономического кризиса. И не очень хорошие перспективы, мягко говоря, на получение новых займов. Около 30% долгов Минска приходится на западных кредиторов, которые вряд ли согласятся их реструктуризировать или рефинансировать.

Китай, с которым Лукашенко в последние годы стремится интенсифицировать сотрудничество, готов к нему лишь в той степени, в которой это сотрудничество не вызовет недовольства в Москве. Хотя Лукашенко и поднимал вопрос о личной встрече с Си Цзиньпином (и в беседе с новым послом КНР в Белоруссии, и в телефонном разговоре с самим председателем КНР, который по инициативе Минска состоялся в конце января), желаемых результатов это предложение не принесло. Китайцы не против сотрудничать с Белоруссией, но лишь там, где они могут получить налоговые льготы, доступ к предприятиям энергетики и ВПК, другие преференции. Вместе с тем, Пекин рекомендовал китайским корпорациям и банкам воздержаться от наращивания инвестиций и предоставления новых кредитов в условиях нынешней неопределенности, а также перенести старт новых проектов до тех пор, пока ситуация в Белоруссии не стабилизируется.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА. ВПЕРЕДИ - МОСКВА

Вот и получается, что единственной опорой и другом Минска остается только Москва. На которую, кстати, приходится более половины международных долгов Белоруссии. Вот и аналитики EIU утверждают то же самое – единственным источником получения Белоруссией средств в сегодняшней ситуации остается только Россия. Не сказать, что Лукашенко этого не понимает, но для него, похоже, главным фактором остается суверенность и независимость Минска, из-за чего он и ищет противовес якобы желающей поглотить Белоруссию Москве. Вот только России такой, извините, груз на шее, по большому счету, не очень нужен. Одно дело – друзья и даже братья-сестры, когда каждый все же отвечает за себя. И совсем другое – брать на себя всю полноту ответственности за экономику и жизнь миллионов человек. Конечно, у ряда крупных российских компаний текут слюнки на некоторые лакомые куски белорусской промышленности, но все же государственную политику России определяют не олигархи. Чай, не при Ельцине живем с его семибанкирщиной.

Хотя сторонники Тихановской вместе с ней и пытаются направить Евросоюз, чтобы он «родил» некое подобие «плана Маршалла» для Белоруссии, чтобы показать наличие неких экономических гарантий в случае «развода» Минска и Москвы, старушке Европе сейчас явно не до них и не до Белоруссии. Из Евросоюза в результате Брекзита ушел один из крупнейших доноров ЕС – Великобритания. ЕС по живому режет дотации своим же членам-младоевропейцам Польше и Прибалтике. У Евросоюза не прекращаются проблемы с пандемией коронавируса, дефицит вакцин (во многом вызванный политизацией этого вопроса Брюсселем), не прекращаются акции протеста против локдаунов и так далее. Где тут Белоруссия? Оставьте до более благостных времен, сейчас не до помощи ей.

ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ. ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ХУЖЕ?

Но «борцов с Лукашенко» это не останавливает. И сами оппозиционеры, и заокеанские кураторы, и стремящиеся доказать Вашингтону свою полезность Польша и республики Балтии готовы поддержать любые антиправительственные выступления. В этих соседних с Белоруссией странах уже готовы к заброске на территорию РБ групп украинских националистов, которые должны оказать силовую поддержку выступлениям местных протестующих. Варшава всерьез рассчитывает поднять на протест проживающих в Белоруссии местных поляков-католиков (не без задней мысли о приросте Польши «Восточными кресами» - некогда входящими в состав Польши территориями нынешней Белоруссии и Украины). Что же касается политики администрации Джо Байдена, который в реальности ничем не руководит (он даже попросил – впервые в истории США! – называть его администрацию не по имени президента, а администрацией Байдена –Харрис), то в ее руководстве сплошь такие персонажи, у которых сама фамилия Лукашенко вызывает непреходящую изжогу.

Прошедший «День воли» - это очередная репетиция. Запад и послушная ему белорусская «оппозиция» готовят для Белоруссии новую волну протестов, чтобы, если не сбросить Лукашенко, то хотя бы разрубить отношения Минска и Москвы, чтобы не допустить интеграции экономик наших стран, импульса для развития белорусской экономики, повышения благосостояния населения РБ, снижения уровня недовольства властями Белоруссии. Словом, чтобы жизнь белорусов стала гораздо хуже, чем сейчас. Потому что «чем хуже – тем лучше». А на волне масштабного недовольства им самим действительно гораздо проще будет дорваться до власти.

А в итоге отправить активную часть белорусского населения гастарбайтерствовать в страны Евросоюза, чтобы конкурировать и драться там с украинскими заробитчанами за туалетные ершики и право собирать клубнику на польских плантациях. Вот только у Белоруссии нет таких ресурсов населения, как даже у Украины, и такое развитие событий в очень короткие сроки приведет к исчезновению РБ с карты мира. Но это Тихановскую со товарищи волнует в последнюю очередь.