В Госдуме ответили секретарю совбеза Украины, который протестует против слова «Донбасс»

Глава комитета по делам СНГ и евроинтеграции Леонид Калашников. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что жители незалежной должны отказаться от использования топонима «Донбасс». «Это дефиниция, которая нам навязывается Россией: «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени», — мы помним все эти реплики!», — с деланным возмущением констатировал господин Данилов. Он на голубом глазу утверждает, что «что никакого Донбасса не существует». Почему? Да лишь потому, что это "навязывается" соседней страной.

За комментарием «КП» обратилась к главе комитета Госдумы по делам СНГ и евроинтеграции Леониду Калашникову.

- Украина протестует против названия «Донбасс» для юго-восточных районов Украины, для Донецкой и Луганской областей — якобы из-за того, что подобное название навязано Москвой? Что это значит?

- Почему мы так любим обсуждать все, что нам Украина подкидывает? Донбасс я хорошо помню с советских времен. Это термин совсем не новейших времен, после крушения СССР возникший.

- То есть, советских, довоенных времен?

- Была большая советская стройка сто лет назад. Советский Союз сделал там большой промышленный и сырьевой кластер. Назвал Донбассом. Это широкое понятие. Оно включает в себя, в том числе, и угольный бассейн на этих территориях.

- "Мы с Донбасса" - говорят все люди из Донецка и Луганска...

- Люди, с которыми я общался после слома СССР — с гендиректором Азовстали и с гендиректором крупнейших шахт — называли свою землю так же. Кому то из них пришлось покидать страну.

- Вообще-то, Донбасс — это Донецкий бассейн, нормальное сокращение…

- В документах тех лет он фигурировал как Донецкий угольный бассейн. А в быту назывался Донбассом. И мой друг, ныне покойный Иосиф Кобзон, который там родился, тоже называл свою родину Донбассом.

- Значит, москали ни при чем?

- Это не Москва придумала. Просто был такой устойчивый, «народный» термин во времена Советского Союза. Украина может что угодно заявлять. Да, Донбасс не является названием историческим с отсылом в прошлые века . Это историческое название с отсылом в советское прошлое. Реагировать на филологические глупости и измышления украинцев, которые Днепропетровск переименовывают в Днепр — от этого все устали. И толку от этого никто не видит. Это глупости.

- Они ничего не несут и не имеют под собой исторической почвы?

- Нет. Кроме того, что Донбасс всегда включал в себя Донецкую и Луганскую области. Которые когда-нибудь как Донбасс станут едины. Там тысячи связей — арматура, сталь, уголь, листы проката, и , главное, взаимодействие людей. Это и есть Донбасс!