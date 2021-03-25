Роскомнадзор не будет требовать паспорт для регистрации в соцсетях: почему это и хорошо, и плохо

Роскомнадзор всё-таки не будет требовать номер паспорта и прописку для регистрации в соцсетях и мессенджерах. Ведомство опровергло заявления ряда СМИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роскомнадзор всё-таки не будет требовать номер паспорта и прописку для регистрации в соцсетях и мессенджерах. Ведомство опровергло заявления ряда СМИ.

Речь о проекте приказа, который 24 марта появился на портале нормативных правовых актов. В нем говорится о создании единой информационной системы (ЕИС). Именно там любой пользователь сможет дать согласие или отказать в обработке своих персональных данных по всему интернету. А для регистрации в ЕИС как раз и нужно предоставить паспортные данные, адрес прописки, телефон и электронную почту. После чего весь этот массив сверят с Госуслугами.

Идея ввести регистрацию в интернете по паспорту далеко не нова: об этом говорят с 2014 года. Цель всегда одна — максимально быстро идентифицировать лицо, которое что-то написало или сделало в интернете. Искать автора комментария или поста начинают тогда, когда случаются нарушения закона. Как правило, это статьи «экстремизм», «оскорбление чувств верующих», «мошенничество» и так далее.

Нередко инициаторы говорят о заботе о детях. Как Виталий Милонов в 2014-м.

- С точки зрения защиты детей эта мера вряд ли сильно поможет, - заявил в беседе с «КП» координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев. - Обычно соцсети для ограждения несовершеннолетних от опасного контента используют другой путь. Мы сейчас наблюдаем вторую волну создания детских сервисов. Появилась платформа Youtube-Дети, например. Инстаграм сообщил, что такая разработка идёт, наверняка, откатав этот подход на Инстаграме, корпорация решит создать и Фейсбук для малышей.

Благая идея о защите персональных данных как раз может стать еще большей миной, считает Урван Парфентьев:

- Повышается уязвимость персональных данных, потому что они явно будут храниться массивом, который, как показывает практика, в любой момент может утечь. И это уже опасно для самих ведомств. Например, расследование Bellingcat и Навального было построено как раз на непроверенных данных, утекших в интернет. Второе: данные в соцсетях теперь будут верифицированы, и это облегчит преступникам поиск информации о жертве. Кстати, тут речь не только о мошенничествах, но и о клевете, например.

А вот правоохранителям верификация каждого пользователя не сильно поможет — для обвинения всё равно нужно собрать доказательную базу, а не только паспортные данные нарушителя. Так что в идее больше рисков, чем пользы. В том числе и для соцсетей - например, отток аудитории. А на это ни одна площадка, конечно, не пойдёт.

С 1 июля интернет-платформам необходимо брать согласие пользователя на обработку его персональных данных. Оно требуется для каждого действия, например на передачу третьим лицам или публикацию в открытом доступе. Если человек не даёт согласие, а «молчит или бездействует», то это считается запретом.

Пока приказ Роскомнадзора о создании ЕИС проходит стадию общественных обсуждений.