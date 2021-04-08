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Общество8 апреля 2021 10:00

«Стать богаче, не изобретая космический корабль»: Сколько космонавты выиграли в «Русское лото»?

Одиннадцатого апреля состоится очередной «космический» тираж
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Kосмические» тиражи известны своими астрономическими призами, которые растут год от года.

«Kосмические» тиражи известны своими астрономическими призами, которые растут год от года.

2021-й — год уникальный. Ровно 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Одиннадцатого апреля на телеканале НТВ в программе «У нас выигрывают!» пройдет трансляция особенного тиража «Русского лото», посвященного героическому поступку Юрия Гагарина. Обратим внимание, что «космические» тиражи известны своими астрономическими призами, которые растут год от года. В этом году «космический» тираж будет распределительным! Это значит, что призовой фонд 1383-го тиража «Русского лото» будет увеличен на 100 000 000 рублей, которые гарантированно будут разыграны среди участников праздничного тиража, если в категории «Джекпот» не будет победителя. Кстати, сам Джекпот праздничного тиража этого года — 700 000 000 рублей.

КОСМИЧЕСКИЕ ВЫИГРЫШИ

В 1995 году первыми «неземными» участниками розыгрыша «Русского лото» стали действующие космонавты Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и Норман Тагард, которые в то время работали на станции «Мир». Покорители Вселенной появились в эфире праздничного тиража лотереи прямо с орбиты.

Однако, это сейчас легко об этом рассказывать. А тогда процесс подготовки и проведения розыгрыша напоминал настоящую спецоперацию. Сначала космонавтам доставили лотерейные билеты на грузовом корабле. Потом целая цепочка специалистов вооруженных сил, проходившая через Северный полюс, обеспечивала передачу сигнала. Космонавты со станции «Мир» и ведущий Михаил Борисов в московской студии провели тираж: они видели друг друга, но… не слышали, потому что кто-то перерубил кабель, когда колол лед. Тем не менее, проведению праздничного розыгрыша это не помешало. Тогда один из космонавтов — Владимир Дежуров — выиграл 115 рублей. После возвращения космонавтов на Землю Борисов лично выдал победителю его выигрыш.

Через год гостем студии «Русского лото» стал Герман Титов — Герой Советского Союза и второй космонавт планеты. Так в эфире вместе с лотереей и всей страной этот человек-легенда отметил 35-летний юбилей своего полета в космос.

ШАНС ДЛЯ ИЛОНА МАСКА

Три года назад у знаменитого американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска был шанс познакомиться с «Русским лото». Сотрудники крупнейшего распространителя государственных лотерей поздравили американца с наступающим Новым годом и передали ему лотерейные билеты.

Фото предоставлено «Спортлото»

«Мы знаем, что вы делаете машины, запускаете ракеты в космос, копаете туннели и занимаетесь солнечными батареями. Сложно представить, чего вы еще не делали. Но выигрывали ли вы когда-нибудь миллиард?написали сотрудники «Столото» предпринимателю в «Твиттере». — Впервые у Илона Маска есть шанс стать богаче, не изобретая машину или космический корабль, а просто выиграв в лотерею, — такого в его жизни точно еще не было».

Бизнесмену рассказали о доброй традиции россиян дарить друг другу на Новый год лотерейные билеты самого крупного розыгрыша в году. К сожалению, идеолог частной космонавтики не поделился, повезло ли ему выиграть приз. Зато вскоре он объявил о желании создать колонию на Марсе.

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