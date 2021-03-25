Прима-балерина Большого театра ответила на скандальные откровения Цискаридзе о домогательствах

Экс-премьер Большого Николай Цискаридзе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Харассментом в кино и шоу-бизнесе уже никого не удивишь, но казалось бы, мир изящных искусств должен быть застрахован от подобных разоблачений: ну какие приставания у балетного станка, среди белоснежных пачек и пуантов, да еще и в стенах главного театра страны? И все же, такое случается: по крайней мере, в этом уверен экс-премьер Большого Николай Цискаридзе.

- Там все через это (постель. - Ред.), ни один человек не выходит на сцену просто так, - заявил артист в недавнем интервью. - В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да… Если сегодня кто-то из артистов все это расскажет, то не знаю, что с ним будет. Одна девочка все честно рассказала - ее чуть не убили. Они все жутко боятся.

Привел Николай Максимович и конкретные фамилии: так, несколько лет назад его ученица, талантливая балерина Анжелина Воронцова (сейчас после увольнения из Большого она выступает в Михайловском театре) заявила о давлении со стороны худрука Сергея Филина. Однако, вместо поддержки столкнулась с травлей.

- Ладно бы он меня обидел, но моего ребенка?! - негодовал в интервью Цискаридзе, который до сих пор относится к Анжелине, как к дочери. - Я никогда не забуду слезы Анжелины и издевательств над ней. Как он ее добивался, как не мог смириться с тем, что она не поддается... Ее ведь с 15 лет преследовал этот человек.

На Западе после таких откровений грянул бы страшный скандал. А у нас - тишина. Не смогли промолчать разве что блогеры.

- В цивилизованной стране такие заявления из уст выдающегося артиста балета, Народного артиста РФ, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не остались бы незамеченными, - отреагировала на интервью Цискаридзе Лена Миро. - Начались бы проверки в Большом. Люди стали бы высказываться в соцсетях. Не молчали бы. Не стали бы молчать и артисты балета, если они подвергались или подвергаются домогательствам. Люди бы подняли волну, на гребне которой была бы вынесена на поверхность правда: лицеприятная или не очень.

Между тем, Большой театр от комментариев воздерживается: в пресс-службе "Комсомолке" предложили направить официальный запрос. Не слишком-то разговорчивы на табуированную тему и экс-звезды Большого.

- Ой, этот Цискаридзе, я в последнее время уже перестала его слушать, что-то надоел, - отмахнулась в беседе с kp.ru советская и российская прима-балерина Елена Рябинкина, которая с 1959 года танцевала в Большом театре, а по окончании карьеры стала педагогом. - Вы знаете, я сейчас так далека от театра, вышла на пенсию, занимаюсь детьми и ничего не знаю об этой проблеме...

А вот Евгения Образцова, прима-балерина Большого театра с 2012 года, которой рукоплескали итальянский театр La Scala, Парижская Гранд-Опера, Датский королевский балет, Лондонский королевский театр Ковент Гарден и другие мировые площадки, не исключила харассмент в стенах театра, хотя и очень осторожно подбирала слава.

Прима-балерина Евгения Образцова. Фото: https://www.instagram.com/evgeniaobraztsova/

- Я никогда не сталкивалась с домогательствами в стенах Большого театра, - поделилась артистка с kp.ru. - Возможно, я не самый осведомленный человек, редко вступаю в неформальное общение и занята исключительно работой и своей семьей. Как только репетиция или выступление заканчивается, я сразу спешу домой. Но я не исключаю, что кто-то мог столкнуться с такими проблемами. Театр - это богатый мир, в котором заняты самые разные люди... За себя могу сказать, что весь свой репертуар я станцевала без какого-либо блата: никому не платила, ни с кем не рассчитывалась. И все примы и премьеры, которых я знаю, получили свои роли заслуженно благодаря своему таланту.

По словам примы-балерины, в конфликте Воронцовой и Филина никакого участия она не принимала и не помнит его подробностей. А про разоблачения Николая Цискаридзе артистка высказалась кратко: "Это его мнение, на которое он имеет право".

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