Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 марта 2021 20:22

Дело Бориса Шпигеля: государство идет в атаку на «аптечную мафию», сказочно разбогатевшую на пандемии

«КП» узнала, как бизнесмен стал королем лекарственных госзаказов
Владимир ПЕРЕКРЕСТВладимир ПЕРЕКРЕСТ
Комментарии (2)Комментарии (2)

По версии следствия, бизнесмен дал взятку главе области за разрешение поставлять в свой регион медикаменты

Фото: ТАСС

По делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева арестован руководитель фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, бизнесмен дал взятку главе области за разрешение поставлять в свой регион медикаменты. Не бог весть сколько — на 31 млн руб.: 20 млн деньгами плюс мерседесовский минивэн и часы «Брегет». И покрупнее взятки видали. Да и сам факт подношения крупному чиновнику от крупного бизнеса вряд ли кого-то удивит. Но эта история зацепила.

Наверное, потому, что сейчас особенно остро воспринимается все, что связано со здоровьем и человеческой жизнью. Более 100 тысяч россиян умерло в прошлом году от ковида. И на 100% увеличились за это же время доходы компании «Биотэк».

ЧЕЛОВЕК СО СВЯЗЯМИ

Борис Шпигель — фигура колоритная. Политикам он известен как сенатор от Пензенской области — представлял регион с 2003 по 2013 годы. Знатокам светской жизни - как бывший тесть и продюсер Николая Баскова. Коллегам по фармацевтическому бизнесу, — как жесткий и удачливый предприниматель.

- Весь его бизнес был построен на захвате региональных фармацевтических рынков, - рассказал «КП» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Основной доход ему давало не производство медикаментов и не аптечная сеть «Фармация», а именно поставки различных лекарственных препаратов в регионы. Причем он сосредоточился не на коммерческих поставках, а на бюджетных — когда деньги получаешь из бюджета и поставляешь продукцию в государственные клиники. Это началось еще с 1990-х.

По словам эксперта, главное достояние аптечного короля — связи. В федеральных и региональных структурах власти, в министерствах.

- Долгое время без одобрения Шпигеля вообще никто не мог ничего сделать на фармацевтическом рынке, - продолжает Кабанов. - Ему нельзя было отказать. Нет, он не мстил. Просто включал рычаги давления и добивался своего.

На фарме (так работники фармацевтической отрасли называют свое поле деятельности) к Шпигелю отношение неоднозначное. Недоброжелателей у него хватает. Скорее всего, именно конкуренты организовали несколько лет назад вбросы в интернет, дискредитирующие удачливого предпринимателя. Например, гуляет в сети копия, якобы, судебного приговора еще советских времен за «развратные действия в отношении несовершеннолетних». Но официально это не подтверждается.

Николай Басков был женат на дочере Бориса Шпигеля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЕСЬ БИЗНЕС — ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ

И в то же время в беседах с корреспондентом «КП» худого слова о нем никто не сказал. Более того, вспомнили о заслугах.

- При участии Борис Исааковича рождался российский фармацевтический рынок, и он лично приложил немало усилий для развития, - рассказал гендиректор DSM Group (занимается аналитикой фармрынка) Сергей Шуляк. - Вспомните 90-е, тогда даже но-шпа была в дефиците. Только благодаря дистрибьюторам, в частности, Шпигелю, в российские аптеки и клиники стали поставляться лекарственные препараты. В основном, импорт. Шпигель наладил тесные взаимоотношения с зарубежными производителями — например, с израильской компанией «Тева». «Биотэк» стал эксклюзивным дистрибьютором некоторых ее препаратов, которые производила только она. Очень деятельный и умеющий договариваться человек. Эти качества позволяли ему, как бы это правильнее сформулировать, находить пути к тому, чтобы его компания сохраняла лидирующие позиции по поставками в госсегмент.

По данным DSM Group, в 2020 году на госзакупки пришлось 89% оборота «Биотэка»! У двух других компаний, работающих с госсектором, «Р-Фарм» и БСС этот показатель значительно ниже - соответственно 57% и 44%. А годом ранее у «Биотэка» доля госзаказа превысила 99%.

Нынешнее уголовное преследование — не первое в жизни неоднозначного предпринимателя.

- В 2006 году была запущена программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), в которую было вложено порядка 70 млрд рублей, - продолжил Шуляк. - «Биотэк» стал одной из нескольких структур, принимавших в ней участие. Тогда только благодаря дистрибьюторам эта программа смогла заработать. Они платили деньги из своего кармана, закупали лекарства, а оплату от государства получали уже после поставки препаратов. С этим как раз и было связано скандальное дело ФОМСа. Руководителей таких фармкомпаний как «Протек» и «Биотэк» тогда обвинили в даче взяток. А на самом деле федеральный ФОМС просто не перечислял им деньги и поставил дело так: занесешь - тогда заплатим.

Впрочем, Шпигелю грех жаловаться на те времена. Он лично курировал программу ДЛО от Совета Федерации, а его компания (на время сенаторства ее руководителем стала супруга Шпигеля) стала уполномоченным дистрибьютором по поставкам лекарств для льготников в Приволжском федеральном округе.

Ивана Белозерцева задержали за получение взятки в 31 миллион рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

НЕ ПОДМАЖЕШЬ — НЕ ПОЕДЕШЬ

Дело Шпигеля-Белозерцева показывает, что принцип «не подмажешь — не поедешь» в отношениях бизнеса и регионального руководства по-прежнему живет и побеждает. Пусть и с оговоркой «до поры до времени», но этого времени было — вагон. Белозерцев на области с 2015 года — трудно поверить, что денежные отношения возникли только год назад. Да и при прежнем губернаторе Василии Бочкареве Шпигель активно работал в этом регионе. Да и не только в этом. Да и не только он — и покрупнее есть игроки. И что же — все платят?!

- Никто наверняка не знает, кто платит и сколько, но если не заплатишь, есть риск, что для поставок лекарственных препаратов в регион выберут не вашу компанию, а другую, - рассказал «КП» руководитель одной из фармацевтических ассоциаций. - Лекарственные препараты приобретаются не по торговым наименованиям, а по действующему веществу. Препараты с одним и тем же действующим веществом выпускаются несколькими производителями, в том числи и зарубежными. Так что очень много предложений, высокая конкуренция — каждый производитель и дистрибьютор борются за то, чтобы войти в регион, чтобы закупили именно у него. При этом по цене препараты не сильно отличаются, по качеству тоже…

- То есть у губернатора есть выбор из нескольких примерно равнозначных кандидатур?

- Да. Но не обязательно у губернатора. Этими вопросами занимаются минздравы или департаменты здравоохранения регионов, а также сами госучреждения. Они занимаются расходованием средств из региональных бюджетов. А губернатор может подписать готовое исследование или обоснование. С этого года правительство РФ планирует создать единый федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, это снизит возможности коррупционного участия.

ЕЩЕ 2-3 РЕГИОНА НА ОЧЕРЕДИ

Впрочем, говорят, что коррупционная доля сейчас значительно уменьшилась, многие главы регионов предпочитают работать честно. И все же...

- Система госзакупок стала намного прозрачнее, чем например 5 лет назад, - говорит Сергей Шуляк. - Контролируются закупочные цены, все торги проводятся в открытом режиме. Но всегда есть тонкости, и можно так выстроить тендер, что выиграет именно та компания, которой положено выиграть. Например, помимо основного действующего вещества еще сравнительно недавно можно было указать вспомогательное вещество, которое есть именно у того дистрибьютора, которого нужно провести в победители. Или фасовку, которая редко встречается. Например, упаковка по 17 или по 21 таблетке. Или сроки поставки — чуть ли не завтра и в достаточно большом объеме. Что возможно только в том случае, если поставщик уже подготовился. Подобные приемчики существуют во многих отраслях так, не только в фармацевтической… Но возможностей для нарушений становится меньше. С 2020 г., например, в условиях тендера уже нельзя указывать вспомогательные вещества.

По словам Кабанова, дело не только в усилении контроля, но и в том, что приходят люди новой формации. Им хватает официальной губернаторской зарплаты.

- Все больше губернаторов, кому нужды своего региона важнее левых доходов, - говорит он. - Это даже по опросам общественного мнения видно - люди в этих регионах уже не ставят коррупцию среди главных проблем, там меньше протестных настроений. А Белозерцев — видно, не перестроился человек. К нам, кстати, приходили на регион жалобы от людей из разных отраслей.

Но вопрос вот в чем. Шпигель поставлял препараты во многие регионы — логично предположить, что и там он выстраивал отношения с руководством, как в Пензе.

Следствие, конечно, разберется, но Пензенская область все же для него особый регион. Здесь он начинал свою политическую карьеру, помогая избираться губернатору Василию Бочкареву, а тот отправил его от региона сенатором. Связи не прекращались и после смерти Бочкарева в 2015 г.

Если посмотреть статистику закупок, то окажется, что далеко не самая крупная в России компания «Биотэк» - явный лидер по Пензенской области. Да и аптечная сеть «Фармация», также принадлежащая Шпигелю, при довольно средних показателях в целом по России, в Пензенской области в лидерах. А недавно получила 5 аптек, принадлежавших раньше областному департаменту госимущества. Так что губернатор вполне заслужил особую благодарность. Впрочем, возможно, не он один.

- В подробности вдаваться не буду, но так скажу: еще 2-3 региона на очереди, - сказал Кабанов.

КОМУ ВОЙНА, КОМУ МАТЬ РОДНА

Есть еще одна важная грань этого громкого дела — ковид.

- Никому не будет позволено наживаться на ковиде - это аморально, очень похоже на мародерство, - говорит Кирилл Кабанов. - И сейчас, когда отбили атаку ковида и как-то можно оглядеться, пойдут проверки — вот увидите. Не только в России, по всему миру. Слишком нахальный чес шел по разным странам — правительства, не задумываясь, платили, лишь бы удержать эпидемию. Некогда было досконально проверять действенность препаратов. У недобросовестных предпринимателей соблазн что-то втюхать был очень велик, потому что деньги выделялись моментально. Они надеялись, что все будет шито-крыто, ковид все спишет.

Для Шпигеля ковид оказался, как в известной поговорке: кому война, кому мать родна. За 2020 г.оборот «Биотэка» вырос более чем в два раза. В основном, за счет поставок таких препаратов как «Авифавир» с действующим веществом фавипиравир. Их презентовали как антиковидные.

Однако не все фармацевты разделяют это мнение.

— Мое отношение к препаратам достаточно осторожное, - сказала «КП» директор Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. - Фавипиравир, входящий в их состав, разработан в Японии и известен уже несколько лет. Однако там он не использовался широко. Он относительно безопасен, но обладает рядом побочных действий. Например, тератогенным действием, поэтому запрещен к применению у беременных. Как он действует на коронавирус, у нас не было возможности проверить на практике. Препарат прошел регистрацию и был выпущен быстро, в спешке.

А стоил «Авифавир» ого - восемь тысяч!

- Это рехнуться можно такие деньги платить, - оценил размах знакомый владелец нескольких столичных аптек. - Я, когда подхватил ковид, пролечился простеньким антибиотиком — 50 рублей коробочка.

«Биотэк» заключил с регионами более 500 контрактов на общую сумму миллиард рублей. Самые крупные партии закупили Дагестан и Красноярский край.

Все ли чисто в этих закупках? Ведь именно в 2020-м, прибыльном для его бизнеса году, когда по стране широким фронтом распространялись не вполне изученные безумно дорогие препараты, предприниматель Шпигель дал (по версии следствия) взятку пензенскому губернатору. если предприниматель Обороты компании — десятки миллиардов рублей, Пенза в этом объеме еле видна. Возникает вопрос — это Пензенская область какая-то уникальная, что только их губернатору приходилось давать взятки? И что, Борис Шпигель при его оборотах жить не мог без поставок в Пензу, вынужден был обхаживать взятками пензенского губернатора? А все другие закупали честно? Или все закупали так же, как Пенза? И тогда в руках у силовиков универсальный козырь — человек, который платил взятки половине губернаторов страны и который может дать соответствующие показания.

- Дорогие препараты, с неизученным действием, сети не хотели их брать, но Шпигель очень постарался, - говорит Кабанов. - Он пытался войти и в сферу финансирования антиковидной деятельности.

Сам Шпигель с обвинениями не согласен. Он уверен, что судебное преследование — это заказ конкурентов для того, чтобы устранить его с рынка. А что касается взятки, во всяком случае ее денежной составляющей, то это взнос на строительство санатория.

Неизвестные факты

Некоторые наши собеседники просили рассказать о добрых делах Бориса Шпигеля. Для полноты портрета главного героя этой публикации считаем возможным выполнить эту просьбу. Итак, как вспоминают люди, Шпигель в разные годы своей жизни:

- Проводил Лермонтовские чтения в Тарханах (Пензенская обл.)

- Помог с лечением в Израиле вице-спикеру Совета Федерации Евгению Бушмину, страдавшему онкологическим заболеванием, это продлило сенатору жизнь на несколько лет.

- Оказал финансовую помощь православной церкви в Цхинвале, пострадавшей во время нападения Грузии на Южную Осетию.

- Помог дружеским участием сенатору, оказавшемуся под следствием, когда все остальные от того отвернулись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арест семьи губернатора: за что на самом деле задержали главу Пензенской области Ивана Белозерцева

История напоминает разгром по-провинциальному скромной, но мафии, считает обозреватель "КП" Владимир Ворсобин (подробности).

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева: что известно об уголовном деле

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают во взяточничестве. 21 марта 2021 года прошло задержание чиновника (подробности).

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ