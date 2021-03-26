Анекдоты: Гуманитарии женятся по любви, потому что по расчету как-то сложно

Мужчины ищут недостающую половинку, а находят достающую.
* * *
- Боже, ну зачем же так: целых десять заповедей? Может, пусть их будет пять?
- Моисей! Не торгуйся!
- А где тут сказано: «Не торгуйся!»?..
* * *
Иногда перед сном хочется, чтобы пришел кот, поурчал, пока засну, а потом вызвал такси и уехал.
* * *
Нынче инопланетяне не похищают людей так часто, как раньше. Похоже, мы не единственная планета, где сокращают финансирование космических исследований.
* * *
Смотрю видео, как в церкви батюшка изгоняет дьявола из старушки.
Это какие надо иметь амбиции, чтобы вселиться в калужскую пенсионерку!
* * *
- Рабинович! Вы уклонились от уплаты налогов так, как в суде рассказывал прокурор?
- Совсем нет. Но его схемка таки тоже заслуживает внимания...
* * *
Проблема с браком в том, что он был придуман во времена, когда люди жили до тридцати.
* * *
- Павлик, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Хочу стать бизнесменом и жениться. Возить жену на самые дорогие курорты, дарить бриллианты, шубы, водить в лучшие рестораны, купить ей «Феррари» последней модели.
- Молодец, Павлик, садись. А ты, Вова?
- Раньше хотел стать космонавтом, но теперь хочу быть женой Павлика.
* * *
Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.
* * *
Русский человек если чего хорошего сделать удумает, то это хорошее и сделает. И никакие жертвы и разрушения его не остановят.
* * *
Осенью делали асфальт. Весной будет видно: клали его или положили.
* * *
- Мы клали на черный день!
- Откладывали?
- Нет…
* * *
Прочитал в одном гороскопе, что рыбы лучше всего сочетаются с пивом.
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Если вам за ужином стало скучно от разговоров на общие темы, просто посмотрите мужу прямо в глаза и спросите: «А кто такая Таня?»
* * *
Если твоя женщина уснула во время секса, значит, она тебе доверяет.
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Мы поняли, что наш сын буддист, когда из дома стали пропадать суета и страдание.