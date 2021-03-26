Анекдоты: Гуманитарии женятся по любви, потому что по расчету как-то сложно

Мужчины ищут недостающую половинку, а находят достающую.

* * *

- Боже, ну зачем же так: целых десять заповедей? Может, пусть их будет пять?

- Моисей! Не торгуйся!

- А где тут сказано: «Не торгуйся!»?..

* * *

Иногда перед сном хочется, чтобы пришел кот, поурчал, пока засну, а потом вызвал такси и уехал.

* * *

Нынче инопланетяне не похищают людей так часто, как раньше. Похоже, мы не единственная планета, где сокращают финансирование космических исследований.

* * *

Смотрю видео, как в церкви батюшка изгоняет дьявола из старушки.

Это какие надо иметь амбиции, чтобы вселиться в калужскую пенсионерку!

* * *

- Рабинович! Вы уклонились от уплаты налогов так, как в суде рассказывал прокурор?

- Совсем нет. Но его схемка таки тоже заслуживает внимания...

* * *

Проблема с браком в том, что он был придуман во времена, когда люди жили до тридцати.

* * *

- Павлик, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

- Хочу стать бизнесменом и жениться. Возить жену на самые дорогие курорты, дарить бриллианты, шубы, водить в лучшие рестораны, купить ей «Феррари» последней модели.

- Молодец, Павлик, садись. А ты, Вова?

- Раньше хотел стать космонавтом, но теперь хочу быть женой Павлика.

* * *

Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.

* * *

Русский человек если чего хорошего сделать удумает, то это хорошее и сделает. И никакие жертвы и разрушения его не остановят.

* * *

Осенью делали асфальт. Весной будет видно: клали его или положили.

* * *

- Мы клали на черный день!

- Откладывали?

- Нет…

* * *

Прочитал в одном гороскопе, что рыбы лучше всего сочетаются с пивом.

* * *

Если вам за ужином стало скучно от разговоров на общие темы, просто посмотрите мужу прямо в глаза и спросите: «А кто такая Таня?»

* * *

Если твоя женщина уснула во время секса, значит, она тебе доверяет.

* * *

Мы поняли, что наш сын буддист, когда из дома стали пропадать суета и страдание.