Курьерный рост: каждый второй россиянин готов работать в доставке

Пандемия когда-нибудь пройдет и спрос на услуги доставщиков уменьшится Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждому шестому россиянину в своей жизни довелось поработать курьером, каждый второй готов пойти в доставку, если не сможет устроиться по своей специальности, а каждый десятый рассматривает работу посыльного в качестве основной или дополнительной. При этом россияне понимают все трудности, с которыми придется столкнуться: 70% из нас считают работу курьера сложной, а 75% дают посыльным чаевые за их труд. К таким выводам пришли в курьерской компании «Самокат», опросив более 2000 россиян. Что касается финансов, то, по оценкам участников опроса, в доставке можно заработать от 20 до 80 тысяч рублей.

Директор Института стратегического анализа ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев согласен, что спрос на услуги курьеров из-за пандемии действительно взрывной. Однако другие данные опроса считает завышенными.

- Мне трудно представить, что каждый шестой работал курьером. В моем окружении такой пропорции точно нет, - говорит Игорь Николаев. - Хотя зарплату в 50-60 тысяч рублей можно назвать реалистичной. Если курьер возьмет несколько заказов и продумает свой маршрут, за день он вполне может заработать три тысячи рублей. А значит, за месяц - не меньше 50 тысяч, и это без учета чаевых. Но не думаю, что у доставщиков они высокие. Обстановка их работы не так располагает к чаевым, как у тех же официантов.

- Станет ли работа курьера, в которую можно уйти из любой профессии, самой массовой в России?

- Думаю, нет. Пандемия когда-нибудь пройдет и спрос на услуги доставщиков уменьшится. К тому же в этой области идет автоматизация, совершенствуются технологии. Через несколько лет доставку уже будут делать и дроны, и беспилотные автомобили.