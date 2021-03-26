"Реально ощутил, что жизнь - всего лишь миг": Как россиян изменила пандемия

Вопрос дня: А как вас изменил год пандемии? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Год назад, в марте 2020 года, жизнь всех россиян изменилась: в страну пришел коронавирус, а вслед за ним - удаленка, самоизоляция, масочный режим и многое другое. Каким этот год был лично для вас и как он вас поменял? Такой вопрос мы задали героям рубрики "Вопрос дня".

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- У меня год изменил многое. Как у всякого человека, который был на краю. И в прошлые пасхальные праздники я реально ощутил, что жизнь - всего лишь миг. После такого бережнее относишься ко всему. Меньше размениваешься на однодневные, прежде казавшиеся важными ситуации.

Мария АРБАТОВА, писатель:

- Переболев в первом эшелоне, в конце мая, я увидела страшную панику. Мне повезло - меня лечили китайцы, травами. И обошлось без серьезных последствий. Но все это время прошло под знаком пандемии. До сих пор не наладила прежний уровень жизни. Потеряла среди близких и знакомых 13 человек. Я готова ходить в маске постоянно. Ущерб, нанесенный общественной жизни, огромен. Для художников, писателей и композиторов период мог оказаться плодотворным - я вот вчера презентовала книгу новую. Но все же, все же... И в таких условиях становится понятным, кто есть кто.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- Я до сих пор в напряжении. Мой давнишний коллега по бизнесу в состоянии непонятном в Солнечногорске. Многие в ощущении депрессии.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист и консультант политических деятелей:

- Пандемия заставила быть более критичной к себе и окружающим. Правильно оценивать то, что приносит результат, а что только забирает энергию. Расставлять верно приоритеты. Кроме путешествий, я ни от чего не отказалась. Вот нервы пошатнулись - это да. А вес не набирала, потому что бегала на площадке как заведенная.

Анфиса ЧЕХОВА, теле- и радиоведущая:

- Я ни от чего не отказывалась. Парикмахеры-визажисты брали работу на дом. Ну макияж я в состоянии сделать сама. Да, вес в начале пандемии подняла. Но потом сбросила - и ничего страшного. Ну да, встречаться не могла с друзьями - общались по зуму. А в зеркало смотрюсь - принципиально ничего не изменилось.

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