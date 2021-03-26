Анна Щербакова выиграла короткую программу на первенстве мира в Стокгольме. Фото: REUTERS

В пятницу, 26 марта, в Стокгольме будут разыграны медали на чемпионате мира по фигурному катанию 2021. В главном виде, которого ждут в России - женском одиночном катании.

После первого проката на турнире, короткой программы, в лидерах идет с 81 баллом Анна Щербакова. Позади - японка Рика Кихира и Елизавета Туктамышева на небольшом расстоянии. Александра Трусова - на 12-й позиции, но с очень мощной заявкой на произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию 2021.

Стартовый протокол фигуристок произвольной программы на чемпионате мира 2021

Третья разминка

13. Александра Трусова (Россия) – 22:11, 15. Луна Хендрикс (Бельгия), 17. Хэ Ин Ли (Корея), 18. Брэди Теннелл (США)

Четвертая разминка

19. Каори Сакамото (Япония), 20. Ким Йе Лим (Южная Корея), 21. Карен Чен (США), 22. Елизавета Туктамышева (Россия) – 23:30, 23. Рика Кихира (Япония), 24. Анна Щербакова (Россия) – 23:46

Положение после короткой программы женщин на чемпионате мира по фигурному катанию 2021

1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00, 2. Рика Кихира (Япония) – 79,08, 3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86, 4. Карен Чен (США) – 74,40, 5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,63, 6. Каори Сакамото (Япония) – 70,38, 7. Брэди Теннелл (США) – 69,87, 8. Хэ Ин Ли (Корея) – 68,94, 9. Маделин Скиза (Канада) – 68,77, 10. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,28, 11. Ольга Микутина (Австрия) – 67,18, 12. Александра Трусова (Россия) – 64,82...

Александра Трусова. Фото: REUTERS

Где смотреть прямую видеотрансляцию произвольной программы чемпионата мира по фигурному катанию 2021

Начало соревнований - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция - начнется сразу же на сайте Первого канала. Прямые телетрансляции – на телеканале Eurosport и Первом канале c 21:30 по московскому времени.