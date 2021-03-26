Папа на кухне, мама на работе: Как живет семья, в которой муж - домохозяин

Саша был домохозяином, или домохозяйкой, как презрительно называл его тесть - бывший главный инженер какого-то крупного металлургического завода. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Саша был писателем. Ну как сказать писателем - фигня на палочке, а не писатель. Но ему и жене его Женечке было удобно говорить всем, что Саша - писатель. Ну а как иначе объяснить то, что здоровый мужик с руками и ногами целыми днями ошивается дома? Три главы нового киберромана про робота, который влюбился в живую женщину, были закончены еще прошлым летом, а новые не успели родиться, потому как начался сезон помидоров и писатель усердно мариновал, солил и варил лечо. К слову, помидоры удавались ему лучше, чем киберроманы. И если уж рассказывать предельно откровенно, называя вещи своими именами: Саша был домохозяином, или домохозяйкой, как презрительно называл его папа Жени - бывший главный инженер какого-то крупного металлургического завода.

ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ

Так сложилось в их семье, что после свадьбы они оба работали, копили на машину, были нормальной ячейкой общества. А потом родился Мишка и как-то быстро Сашу сократили. На семейном совете было решено так: мать идет на пашню - отец варит кашу. Выглядеть стандартной семьей не было ни времени, ни сил: ребенок растет, требует заботы, внимания и вложений, муж работу найти не может, жена работу имеет и неплохо зарабатывает. Так и порешили, что будем, мол, ждать лучших времен, а пока поменяемся местами. Тем более, сказала Женечка, начнешь книгу писать! Ты давно задумал какой-то роман! Дерзай!

Саша вопреки ожиданиям жены не скис, а даже наоборот - воспарил над бытом: в одной руке утюг, в другой - поварешка перстом указующим, под мышкой - полугодовалый сын. За пару месяцев отец семейства научился варить куриную лапшу, два вида каш для сына, подружился с миксером, но главным его достоинством, по мнению жены, было умение закупать туалетную бумагу так, что ее хватало до конца месяца. А туалетная бумага - вещь очень деликатная, вроде бы и незначительная, а не окажись ее в нужный момент - и как бы скандальчик назрел.

Роман же, начатый так стремительно, очень скоро разочаровал очарованного создателя и стал скорее прикрытием такого несолидного для мужчины статуса, как «домохозяин».

НО ТУТ ПРИШЕЛ ОТЕЦ

Саша старался быть рачительным и домовитым, Женечка усердно работала и помимо зарплаты приносила в дом хороший дополнительный заработок.

И мужа, и жену эта ситуация устраивала полностью. Не нравилась она только папе Жени. Как-то тесть не выдержал:

- Не мужик! - стукнул он кулаком по столу и устроил Сашу на свой завод.

- А как же роман?

Слабая попытка Саши защититься и не вылезать из уютного домашнего мира была отвергнута строгим тестем.

На семейном совете было решено нанять домработницу, а Мишу перекинули на бабушку.

В нестандартной семье началась новая жизнь, такая, как у всех людей: мама и папа уходили утром на работу, домработница бежала на рынок, бабушка тащила сонного ребенка в школу.

В уютный и такой комфортный мир троих людей пришли изменения, совершенно им ненужные, но так необходимые диктатору-тестю и немногим родственникам, которые осуждали непонятную им систему жизни.

На заводе Саше совершенно не нравилось - сплошные трубы и металлопрокат. Домой он приходил уставший, безразличный к происходящему за обитой коричневой кожей дверью квартиры. На кухне пахло ненавистной ухой, Миша недовольно сопел над математикой, в бывшем когда-то уютном пространстве то и дело сновали два чужих человека - теща и домработница. Женя, не понимая, но чувствуя недовольство мужа, старалась пропускать семейные ужины, ссылаясь на занятость и весенние мигрени. Только тесть был доволен:

- Вот это я понимаю, мужик! Наконец-то занялся настоящим делом, а то что это за бабские сопли развел - кашеварить вздумал.

СЛОВО САШИ - ЗАКОН

Однажды Саша пришел с работы раньше обычного.

Уволился.

Я, говорит, мужик. Поэтому буду поступать как мужик. Буду жить так, как хорошо мне и моей семье. На следующий день теща уехала к себе в Сергиев Посад, няню проводили, заплатив жалованье за месяц вперед, а Саша первым делом пошел на кухню и расставил посуду так, как ему удобно: супница слева, тарелки с синими цветочками справа, чайные чашки на нижнюю полку.

Когда Женя пришла домой вечером, то удивилась спокойствию и мягкой тишине. Миша сидел на кухне и читал вслух Паустовского - рассказ про воробья, Саша варил домашние пельмени, на столе стоял теплый пузатый чайник.

- Завтра после школы поедем с Мишкой в магазин. Представляешь, он перчатку сегодня потерял. Да и шапка у него уже старая. Обновить надо.

Женя тихо улыбнулась и села за стол.

* * *

Если, стоя во дворе, смотреть на окна 15-й квартиры, можно увидеть горшок с алоэ, мягкие голубые занавески и троих людей, не спеша пьющих вечерний чай. Стандартная картина - нестандартная семья. Порой идеальная гармония там, где ее совсем не ожидаешь встретить. А вы сталкивались с подобными ситуациями?