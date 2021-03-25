Разыскивается мужчина в расцвете сил и без образования: Составлен портрет среднестатистического преступника в России

Генпрокуратура описала, как выглядит средний правонарушитель в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

С преступностью бороться становится проще, когда точно знаешь, кого ловить. Вот Генпрокуратура описала, как выглядит средний правонарушитель в России.

Он практически точно будет:

а) мужчиной,

б) средних лет,

в) скорее всего, без высшего образования,

г) без постоянной работы,

д) с российским паспортом.

Именно таких среди преступников больше всего.

А вот самыми благонадежными (среди них меньше всего пойманных на криминале и осужденных) оказались: подростки 14 - 15 лет, работники органов власти и индивидуальные предприниматели.

Кстати, портрет среднестатистического преступника для столицы отличается от общероссийского. Здесь чаще, чем в среднем по России, закон нарушают молодежь, мигранты и люди с высшим образованием. Может, потому что их здесь просто больше?

- Нельзя всех грести под одну гребенку, - прокомментировал «КП» статистику Генпрокуратуры глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Нужно смотреть виды преступлений. Вряд ли портрет будет одинаковым в среде экономических преступлений и в уличной преступности. Или сравните мошенничества и сексуальные преступления.

А клинический психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева считает, что, если бы преступника можно было выделить по определенным чертам, правоохранителям было бы, конечно, проще. Но такой подход в реальности скорее затормозит работу полиции.

- Если пообщаться со средним преступником, вы никогда не угадаете, что он мог что-то сделать, - сказала психолог «КП». - Я много работала с людьми, которые уже отбывают реальное наказание, и зачастую эти люди производят куда лучшее впечатление, чем те, кто ничего противозаконного не сделал.